El peligro de caminar en el centro de Cuernavaca

Descuidadas, en mal estado y como un peligro; así calificaron transeúntes de Cuernavaca el mal estado de las calles y banquetas del primer cuadro de la ciudad. Las cuales, presentan hoyos y grietas, lo que refleja el grave deterioro a lo largo de los años.

De igual forma, aunque no se vean en descuido, la banqueta que rodea a Palacio de Gobierno es un auténtico peligro, particularmente la curva que se encuentra para doblar de la calle Gutenberg hacía Galeana que está completamente resbalosa.

Así lo constatamos tras un recorrido en las calles la capital de Morelos, donde presenciamos la caída de una persona quien nos compartió su testimonio.

"Sí me caí horrible, de hecho, me quedó doliendo la mano, a ver si no me fracturo", dijo nuestra entrevistada quien prefirió guardar el anonimato.

Ante esta situación, la afectada hizo un llamado a las autoridades a que se haga algo para remediar el mal estado de las calles y no haya más víctimas del piso resbaloso.

Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavaca

"Sí, que compongan todo el piso porque cada que alguien se cae, al rato vienen y medio le pican para que no haya más resbalones, pero el problema sigue, es un piso que no debieron de haber puesto", expresó.

Más ciudadanos se unieron a este pronunciamiento de que sean reparadas las calles del primer cuadro de la ciudad. Tal es el caso de Ana Lilia, quien no sólo indicó que están en mal estado las vialidades, sino, además, dijo que son sucias.

"Están muy mal, hay mucha basura, las calles tienen muchos hoyos, luego uno se arriesga a que vas por ejemplo con el teléfono, te distraes y ya te andas cayendo", indicó Ana Lilia.

Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavaca

Comerciantes también opinaron acerca de este tema, y de manera sarcástica, Jaziel López, quien tiene su negocio muy cerca del Puente del Dragón, mencionó:

"Pues son una ‘chulada’, tienen sus hoyos, no puedes ir rápido. Cuando llueve se llenan de agua, no se ven y te puedes caer".

Agregó que no solamente es el tema para los peatones, pues también los vehículos pueden caer en un bache y averiarse.

Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavaca

El presidente de la organización de comerciantes establecidos Pro–Centro Histórico de Cuernavaca, Eduardo Peimbert Ortiz opinó acerca de este tema, y en primer lugar agradeció a la administración municipal de por fin tapar las coladeras abiertas de la calle Guerrero, los cuales en su momento cobraron varias víctimas, quienes cayeron lastimándose sus pies.

“Primero destacar, que, en esta ocasión, así como de repente hacemos críticas fuertes, también hay que hacer reconocimientos y finalmente ya se taparon todos los hoyos que duraron muchísimos años en el abandono y ahora van a evitar lesiones”, mencionó el líder en entrevista con El Sol de Cuernavaca.

Sin embargo, también mencionó que aún hace falta mucho por hacer, no solamente por las calles, sino porque además se agrega otra problemática como lo es el que varios edificios por la antigüedad de los inmuebles prácticamente se están cayendo.

Esto ocurrió hace algunas semanas cuando a una mujer le cayó parte de una estructura de un edificio ubicado en la calle Matamoros.

"En algunas edificaciones, algunas casas antiguas se están cayendo y hace poco le cayó a una persona parte de una estructura en la cabeza. Afortunadamente no pasó a mayores", mencionó.

Además de que señaló que ninguna calle se salva, pues todas están en muy malas condiciones

“Necesitamos la intervención de las autoridades urgente”, indicó.