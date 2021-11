Cuernavaca, una de las 30 ciudades más inseguras del mundo

Cuernavaca se encuentra entre las 30 ciudades más inseguras del Planeta, reconoció el presidente municipal electo, José Luis Urióstegui Salgado, “lo cual es un honor nada grato para quienes habitamos esta Ciudad de tanta historia, cultura, tradición y reconocimiento internacional”.

Al participar en el primero foro ciudadano convocado por el Partido Acción Nacional (PAN) para la integración de su agenda Legislativa, el munícipe solicitó a los diputados de ese bloque legislar en materia de seguridad.

De manera específica Urióstegui propuso que del Presupuesto global que se ejercerá en el 2022, se destine una partida especial para que en Cuernavaca se incremente el número de elementos de la policía y se fortalezcan sus capacidades personales, así como sus ingresos. En entrevista posterior solicitó de manera específica que el gobierno de Morelos, reintegre a los municipios el 5% del Fondo destinado a seguridad que se les fue retirado tras la adhesión del convenio al Mando Único.

“Cuando sucede un hecho delictivo, pensamos que la policía no estuvo o no llego a tiempo, pero no nos preocupamos por su seguridad, de garantizarle a su familia que si algo le pasa al elemento que lo incapacite o le haga perder la vida, protejamos a su familia”, reflexionó el munícipe.

Asimismo, se pronunció porque los seguros de vida para los policías “sean sustanciales” y que se les garanticen ascensos de acuerdo al tiempo de permanencia en la función y a la capacitación que están generando hoy con sus propios recursos, pero que debían provenir del erario.

Urióstegui consideró que se debe generar un Plan de prevención desde los municipios para que en coordinación con el Gobierno del Estado y con las autoridades federales, se garantice a la población de la Ciudad, los estadios mínimos de tranquilidad y orden para recuperar la economía que se ha venido perdiendo en particular en Cuernavaca y Morelos, por la ausencia de turismo.

Antes de concluir su participación, el presidente municipal electo deseó mucho éxito a los diputados del Partido Acción Nacional en la recolección y traslado de las intenciones ciudadanas -a través de los foros ciudadanos que han abierto-, al marco normativo del Estado de Morelos.





Local

