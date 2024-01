Cuernavaca, nuevamente fuera del Mando Coordinado

Cuernavaca es el único de los municipios de Morelos que se mantendrá fuera del esquema de seguridad del Mando Coordinado. Así lo explicó Luis Fernando Hidalgo, director general de Atención a Municipios del Gobierno del Estado.

El funcionario informó que 32 de los 33 ayuntamientos continuarán bajo el esquema de Mando Coordinado de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) en 2024, ya que solo falta el trámite administrativo para que renueven el convenio.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

El funcionario estatal señaló que hasta el momento solo Cuernavaca se mantendrá fuera de este esquema de seguridad, implementado durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo al frente del ejecutivo estatal.

Agregó que esto se dio luego de concluir las reuniones con los municipios que conforman las cuatro regiones de seguridad en Morelos.

“Ya tuvimos la última reunión de las cuatro regiones en que se divide el estado para el tema de seguridad, nos reunimos en Torre Morelos, las reuniones fueron presididas por el almirante José Antonio Ortiz Guarneros y de estas reuniones el tema es que la mayoría ha expresado que van a volver a firmar el Mando Coordinado”, expresó.

LEE: Delitos en Cuernavaca ¿Serían menos con el Mando Coordinado?

De igual forma, los tres municipios indígenas, Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan, al no contar con corporaciones policíacas en sus demarcaciones no se encuentran en esta estrategia, sin embargo, como en el caso de la capital morelense, se seguirá colaborando.

“El único municipio que no participó en estas reuniones fue Cuernavaca, que no ha firmado el Mando Coordinado y no tiene fuerza municipal, eso nos deja con 32 municipios. El tema de los municipios indígenas, al no tener policía, no participa dentro del esquema; de ahí en fuera es un trámite administrativo que tiene que pasar por sesiones de cabildo, solo es cuestión de un trámite administrativo”.

Se buscan policías en todo Morelos

Externó que, hasta el momento, no hay ninguna solicitud de cambio en el esquema por parte de los municipios; sin embargo, dijo que en todos los alcaldes que lo conforman hay preocupación por el tema de seguridad.

Además, señaló que a todos se les exhortó a ingresar aspirantes de policía a la academia de la CES para engrosar las filas de la corporación.

Te interesa: Nadie quiere ser policía en Morelos

“La Academia sigue abierta para recibir cadetes y los alcaldes hicieron el compromiso de generar procesos de reclutamiento en los municipios que permitan tener nuevos policías”.

Recientemente, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, declaró que el Mando Coordinado "no servía", por lo cual continuarían bajo su propia estrategia de seguridad.