Cuautla revisa estrategia de seguridad pública

El presidente municipal de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, reiteró que de manera constante se está transformando la estrategia de seguridad, esto al ser cuestionado sobre los hechos de violencia registrados en los últimos días y que han cobrado la vida de personas en diversos puntos del municipio.

Cuautla se ha visto afectada por una serie de sucesos violentos, vulnerando la seguridad de los ciudadanos, quienes han exigido un cambio en la estrategia de seguridad que garantice paz y tranquilidad en el municipio.

No obstante, el alcalde cuautlense afirmó que el gobierno municipal ha trabajado el tema de seguridad de manera constante, "la estrategia sigue transformándose, no debe de ser fácil para quienes se dedican a estar haciendo el mal. En este municipio no lo permitiremos".

Asimismo, Rodrigo Arredondo informó que hay una persecución franca de los delincuentes que están desestabilizando la paz en el municipio, y aunque la seguridad pública está a cargo del estado, a través del Mando Coordinado, también es responsabilidad del gobierno municipal atender este tema.

"Vamos a seguir trabajando e impulsando la estrategia de seguridad. Por nuestra parte seguiremos comprando patrullas y motocicletas, cámaras de videovigilancia, drones y capacitando a los elementos, no dejándolos abandonados como lo hicieron otras administraciones".

El edil señaló que la estrategia de seguridad seguirá siendo conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para seguir dando certidumbre a todos los ciudadanos.

Arredondo López reconoció que hay delitos de alto impacto que se han incrementado, pero también hay otros que han disminuido, siendo por la propia lucha que se realiza para hacer frente a la inseguridad.

Sobre la situación de violencia registrada en la Heroica también habló el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien reconoció que se ha tratado este tema con el alcalde de Cuautla en las Mesas de Construcción de la Paz y Seguridad, haciendo el compromiso de apoyar con más presencia policial.

No obstante, el mandatario estatal reconoció que en esta zona del estado se ha detectado la presencia de "halcones", quienes avisan a los jefes donde están los elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

"Estamos generando una estrategia de seguridad efectiva, no podemos decirle de qué se trata porque sería avisarles, pero vamos por ellos", comentó el gobernador Cuauhtémoc Blanco.





