Crecen muertes en hechos de tránsito

En lo que va de 2023 los homicidios culposos en accidentes de tránsito han incrementado ocho por ciento en comparación con el mismo periodo de 2022, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. La mayoría de los casos están relacionados con el exceso de velocidad, falta de precaución al conducir y, en menor medida, por fallas mecánicas.

En 2022 se registraron 291 homicidios culposos relacionados con hechos de tránsito; tan solo de enero a agosto de ese año se registraron 178 casos, mientras que en el mismo periodo, pero de 2023, se reportaron 186, lo que representa un incremento de ocho por ciento más.

Sigue leyendo: Accidentes de tránsito te pueden costar miles de pesos

La cifra, basada en información de las fiscalías regionales del estado, toma en cuenta hechos de tránsito como atropellamientos, percances de motociclistas, volcaduras y choques.

Desembolsan seguros 150 mil millones de pesos en 2022

En México, en 2022 las aseguradoras pagaron en siniestros un aproximado de 70 mil millones de pesos y más de 150 mil millones en percances donde hubo al menos una persona fallecida.

De acuerdo con Itzel Ramírez, ajustadora de seguros en Morelos, se cuenta con distintos seguros, como el de vida, de autos, accidentes, enfermedades, daños y pensiones. Asegura que el seguro de vida es el que tiene un valor mayor, pues se paga en promedio entre el 40 y 50 por ciento, seguido del seguro de autos, que paga un promedio de entre 20 y 30 por ciento, mientras que los de accidentes y enfermedades pagan el 15 y 19 por ciento.

De enero a agosto de 2023 se reportaron 186 accidentes viales. / Archivo | El Sol de Cuernavaca

“Las cifras aumentan en promedio entre el tres y ocho por ciento; a nivel nacional, durante 2022 en seguros de autos las aseguradoras pagaron en siniestros un aproximado de 70 mil millones de pesos; en seguro de vida, que en algunos casos también se paga a quienes sufren un percance y pierden la vida, el año pasado se pagaron más de 150 mil millones de pesos”, explica.

Detalló que los seguros, tanto el de vida como el de accidentes, se paga a quienes están involucrados en los hechos. En el de vida, se indemniza a los familiares beneficiados y las tarifas dependen de acuerdo con el análisis que se hace por cada aseguradora, sin embargo, en algunos casos llegan a pagar el 100 por ciento de seguros que, en ocasiones, alcanza hasta el millón de pesos.

De héroe a víctima

David Guzmán, rescatista del grupo Emergencias Morelos Rescatistas Unidos, vivió en carne propia el calvario de quienes, sin esperarlo, fueron atropellados en la carretera. El accidente ocurrió a principios de año, cuando, mientras auxiliaba a los conductores de dos vehículos involucrados en un choque sobre el libramiento a Izúcar de Matamoros, en Cuautla, fue atropellado por la conductora de un vehículo que se dio a la fuga.

“Una mujer, en una camioneta de color arena, no me vio, pasó y me embistió. Por la fuerza del golpe, mi pierna quedó abajo de la camioneta”, recuerda David, de 27 años.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Aquel fue el inicio de un calvario que inició al llegar al ISSSTE, cuando el personal le indicó que la máquina de rayos X no servía. Un traumatólogo lo valoró y le anticipó que había sufrido una fractura en el pie, pero tuvo que ser atendido en una clínica particular.

“En el ISSSTE me dieron tres días, pero todavía después me dijeron que era más tiempo. Al final me atendí en una clínica particular”, cuenta David. Cuando los ciudadanos salvan la vida, ellos mismos tienen que enfrentarse a las deficiencias de las clínicas y hospitales públicos. Levantar denuncias y enrollarse en un trámite burocrático es un asunto que puede prologarse durante años. Por eso es frecuente que las familias opten por resolver estos conflictos a través de la conciliación, sin llegar a los escritorios de la ley.

Un accidente que no provocó

Jesús, quien prefirió no dar su nombre verdadero, se vio involucrado en un accidente vehicular en el que ni siquiera estuvo presente, porque no era él quien conducía el vehículo con el que otro conductor terminó con la vida de un adulto mayor. Su automóvil fue utilizado por la empresa para el traslado de otros empleados a una obra en construcción. El joven recibió una llamada telefónica en la que se le informaron los hechos. A fuerza de permitir que la empresa se hiciera cargo de los trámites, el joven perdió su vehículo, que fue enviado a un corralón, y optó por no intentar recuperarlo. “Es un proceso largo y preocupante, en el que siempre estás con el temor de tener que pagar por algo que no ocurre intencionalmente”.

Con información de Emmanuel Ruiz