Crece violencia contra las mujeres

La encargada de despacho del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM), Claudia Rivera Miranda, reconoció que el inicio del 2022 la violencia contra las mujeres reporta un aumento significativo comparado con enero del 2020; tan sólo en los Centros de Atención Externa (CAE) 148 mujeres solicitaron apoyo y 24 por medio de la Línea Segura.

En el mismo mes, pero en 2020, el instituto atendió a penas a 86 mujeres en los CAE y en la Línea Segura no se tuvieron solicitudes de atención; pero para el 2021 se tuvo una atención de 189 en los CAE y 81 vía telefónica.

En lo que va del 2022, en promedio cada 24 horas el instituto atiende a más de cinco mujeres víctimas de violencia, pero también cabe destacar que son cinco los hombres que han solicitado apoyo por medio del servicio telefónica que funciona todo el día.

“Puede deberse a que existe una mayor difusión de la línea, pero también por el incremento en la violencia, denuncian todo tipo de violencia; la línea también atiende informativas, pero esas no las contabilizamos como violencia sino como servicio”.

Entre el 1 y 2 de enero no se tuvieron solicitudes de atención de manera presencial, y apenas dos vía telefónica, para el día tres se atendieron a siete mujeres víctimas de violencia; el martes 11 y el jueves 13 la cifra subió a 13 en un mismo día y fue el lunes 18 el día que mayor reporte tuvo con un total de 18.

Son Cuernavaca, Jiutepec y Temixco los que tiene mayor número de reportes.

Rivera Miranda respondió que para este año el compromiso de las administraciones municipales es que aportarán el recurso para el pago de honorarios de las trabajadoras de los CAE a fin de que no cierren su servicio, pues recuerda que el recurso federal con el que estas oficinas operan llega en el mes de mayo,

“El problema es que en los meses de enero a abril el instituto no cuenta con la suficiencia presupuestal, de origen no quiere decir que sólo ahora no cuenta, para poder arrancar los Centros de Atención Externa los alcaldes junto a nosotras nos estamos haciendo cargo del subsidio mientras el recurso federal llega”.

En 2018 sólo se tenía tres centros, en la actualidad se tienen 10 que se pudieron lograr gracias a que la legislatura anterior aprobó un presupuesto de cinco millones de pesos más para su operación, así como una casa de transición.

“Con el apoyo de los municipios, con ese recurso podemos sostener no sólo tres sino nueve, ellos aportan dos meses de honorarios de las compañeras que atienden, nosotras otros dos meses y los nueve meses los aporta la Federación. Lo ideal es que los 36 municipios tengan sus propios centros porque es un área de respuesta inmediata”.

Los centros están ubicados en Tetecala, Ayala, Zacualpan de Amilpas, Yecapixtla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Cuernavaca, Tepoztlán y en el Centro de Justicia de Yautepec.

Los reportes del organismo destacan que durante el 2021 se atendieron a un total de dos mil mujeres por medio de los CAE; en 2020, mil 738; en 2019, dos mil 277 y en 2018, mil 1752; en 2021 fue en marzo cuando se tuvo un mayor incremento en los reportes con 308 casos.

Las víctimas en su mayoría son mujeres de entre 25 a 29 años de edad, seguido de las de 30 a 39 años de edad, pero también se tienen reportes de mujeres de 0 a 14 años de edad que vivieron algún tipo de violencia, incluso mujeres de 60 años y más.





