Con rejas intentan inhibir la inseguridad en Cuernavaca

El municipio de Cuernavaca vive una ola de robos a casas, vehículos y autopartes. Según el Semáforo Delictivo estos tres delitos se encuentran en rojo, ya que el robo a vehículo tuvo un incremento del 38 por ciento con respecto al año pasado, mientras que el robo a casa aumentó tres por ciento en los últimos meses.

Frente a lo anterior, los habitantes de la capital han optado por colocar rejas para restringir el acceso a personas ajenas a las calles donde viven, con la idea, dicen, de tener mayor seguridad en la zona.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad en Morelos, Rafael Rueda Moncalian opina que la inseguridad ha orillado a que muchos fraccionamientos tengan que cerrar los accesos; sin embargo, acota, esto solo beneficia a los ciudadanos siempre y cuando se trate de calles cerradas y que no obstruyan el tránsito.

“Esto funciona si es una calle cerrada y cuando están de acuerdo todos los vecinos; en ocasiones solicitan permiso al Ayuntamiento, aunque en otros casos ponen las rejas primero y después averiguan, La inseguridad obliga al ciudadano a estar con rejas, cambiar cerraduras, poner chapas más fuertes, alambres, cámaras de vigilancia, pero todo esto lo hemos tenido que hacer los ciudadanos porque lamentablemente no hay un policía en cada una de las calles”, apunta.

Y es que según cifras de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), en la capital hay apenas unos 300 elementos de policía preventiva.

Colocar rejas puedes disminuir la inseguridad pero no es la solución al problema. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Este tipo de acciones en las cuales la ciudadanía tiene una mayor percepción de seguridad al sentirse “encerrada”, se han hecho por años, agrega Moncalian.

Reitera que colocar rejas puede inhibir en cierta medida la inseguridad, pero no es la solución a la problemática, pues esta tiene un trasfondo y le compete a las autoridades combatirlo.

“Mientras tú les pongas más filtros (a los delincuentes) les va a ser más difícil; el paso solo se lo darás a la gente que vive en ese fraccionamiento. Claro que sí te inhibe (la inseguridad); no es un 100 por ciento de seguridad, pero tampoco de la noche a la mañana se puede cerrar una calle”.

Mientras tanto, el municipio de Cuernavaca tiene su propia perspectiva. El encargado de regularizar y otorgar, en su caso, los permisos para la colocación de rejas es el secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Rosa Segura, quien menciona que el cierre de calles no está permitido sin previa revisión.

Por esa razón se han retirado siete rejas, además de que obstruyen el ingreso y salida de los cuerpos de emergencias. Ejemplo de ello fue cuando los vecinos de la calle Laurel, esquina con San Diego, colocaron una reja para evitar el acceso de personas ajenas; no obstante, De la Rosa insiste en que estas acciones no están permitidas.

“Dicen que es por falta de seguridad y creen que tienen que protegerse, nosotros procederemos a quitar (la reja); no podemos estar esperando a ver en qué calle se quejan de la inseguridad y ponen rejas. Esta fue observada, detectamos la reja, levantamos el acta correspondiente y en el transcurso de la semana estaremos”.

La titular de la Seprac, Alicia Vázquez Luna, dijo que los vecinos deberán acercarse al área de Prevención Social de la Violencia para evitar la instalación de rejas e implementar otras estrategias que permitan salvaguardar a la ciudadanía.

“Deben tener una autorización. Si el argumento es la inseguridad, ellos mismos cierran su entrada y eso no permite ni que Bomberos, ni Protección Civil o ambulancias ingresemos al lugar y eso tampoco es correcto”, argumenta.

Vox Populi

Juan Carlos Blanco, habitante del centro de Cuernavaca, dice que las rejas no solucionan nada, pues la respuesta está en mayor capacitación a los policías y un salario más digno para que hagan mejor su trabajo.

“Esto es parte de la anarquía de la que ha sido presa la autoridad". Por su parte, el joven Francisco, cuyo domicilio está en la colonia Milpillas, menciona que obstruir el paso solo afecta a quienes necesitan transitar por ahí.

“Las rejas ocupan mucho espacio y creo que las autoridades deberían quitarlas. Por donde vivo las calles son estrechas y el hecho de colocar rejas impide la movilidad de los carros”.

Yareli Cortés, otra ciudadana, opina: “Estoy a favor de que las coloquen, aunque (los ladrones) buscarán la forma de hacerlo, pero si (la gente) se siente más segura está bien”.

Por otra parte, el señor José Benítez, quien vive en el corazón de la ciudad, asegura no estar de acuerdo con que coloquen rejas, ya que obstruyen la circulación: “Que pongan videocámaras de seguridad, pero no rejas, esta no es la solución, la solución es que los policías tengan un buen salario: hay calles cerradas y no han bajado los robos en esas zonas".





