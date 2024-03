Delincuentes burlan cámaras de seguridad en carreteras: Capufe

Las cámaras de seguridad instaladas en las carreteras del estado, particularmente en los tramos de Huitzilac y los límites con Guerrero, resultan insuficientes ante la pericia de los delincuentes, quienes burlan estos aparatos y operan donde no pueden ser vistos, provocando que el número de automovilistas que circulan por la noche o madrugada por la México-Cuernavaca o la Autopista del Sol se reduzca hasta 30 por ciento, señaló Martín Curiel Gallegos, líder sindical de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Recientemente personal de la paraestatal atendió dos asaltos carreteros; en uno de ellos, al menos una persona resultó lesionada.

Se requiere mayor presencia de la Guardia Nacional, esta gente busca estratégicamente, tanto horarios como sitios que estén fuera de cámara. Hay varias cámaras que no se dice dónde están, con la finalidad de poder revisar lo que se ve, pero esta gente no sé cómo hace para enterarse o poder contar con la ubicación de las cámaras y tener espacios donde no los puedan filmar.

Señaló que de los modus operandi más comunes que utiliza la delincuencia es el colocar piedras o palos sobre la vía, a manera obstáculo, para hacer que los vehículos se detengan y ahí despojar a las personas de sus pertenencias.

Huitzilac es un foco rojo por este tipo de asaltos carreteros, y fue justamente en este tramo dónde se cometieron estos dos últimos asaltos, a altas horas de la madrugada.

Lo anterior ha provocado que baje el aforo vehicular durante la noche, que era regularmente este horario el que utilizaban para evitar el tráfico, pero como medida ante la inseguridad los usuarios han determinado hacerlo una vez que sale el sol.

Refirió que durante el último fin de semana, que marcó el inicio de las vacaciones de Semana Santa, hubo 8 tráileres accidentados, por 42 automóviles particulares, 10 motocicletas accidentadas, en total 25 personas lesionadas, así como tres fallecidos en estos percances.