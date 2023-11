Alicia Vázquez Luna continuará al frente de la seguridad en Cuernavaca

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, confirmó que Alicia Vázquez Luna seguirá al frente de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), a pesar de ciertas deficiencias identificadas en la corporación.

Urióstegui Salgado subrayó la importancia de una evaluación continua de su desempeño y destacó que el objetivo principal es asegurar un funcionamiento óptimo del C4 y otros aspectos operativos. No obstante, el alcalde enfatizó que nadie en la administración tiene asegurado su cargo hasta el final de la misma.





"Habrá quién piense que la secretaria no merece continuar en el cargo, a mí me parece que sí tenemos deficiencias pero esas deficiencias no tuvieron que ver con lo que ocurrió el día de ayer... Seguirá en el cargo, me interesa mucho que el C4 empiece a funcionar en su totalidad y su evaluación es permanente, nadie tiene seguro el cargo hasta la conclusión de la administración", expresó.





Estas declaraciones surgen luego del enfrentamiento ocurrido el pasado 20 de noviembre en Cuernavaca, así como algunos desencuentros como el ocurrido la semana anterior en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Respecto a los desafíos que enfrenta la policía municipal, Urióstegui Salgado mencionó que algunos elementos no están armados debido a que no han superado los exámenes de control de confianza y otros requerimientos establecidos por la academia de policía. Señaló que esta situación ha llevado a que algunos policías -no reveló cuántos- operen desarmados, pero siguiendo las directrices y condiciones previamente establecidas.

Propuestas para la Mesa de seguridad

El alcalde también expresó su interés en dialogar con autoridades de seguridad estatales y federales para mejorar la coordinación en materia de seguridad. No obstante, dijo que dicha colaboración se discutirá en la mesa de la construcción de la paz.

Finalmente, Urióstegui Salgado adelantó que plantea proponer un programa integral de seguridad que incluya a los 36 municipios de la región, buscando una coordinación efectiva entre las corporaciones sin subordinación a ninguna en particular.