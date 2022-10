Alerta de Violencia de Género, rebasada por la realidad 

La declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para ocho municipios de Morelos ya está rebasada y debe ser adaptada a la realidad contextual, así lo consideró Ariadna Urbina Ayala del colectivo Género 33.

Urbina Ayala comentó que la declaratoria de AVG sin duda ya está rebasada, misma que fue implementada por la Secretaría de Gobernación (Segob) el 10 de agosto de 2015, y a siete años la situación ha cambiado.

“Cuando se estableció en 2015 no hablábamos de trata de personas, no estábamos con estos índices de desapariciones, no teníamos estos rasgos en relación al feminicidio que se ha modificado “, mencionó Urbina Ayala.

Incluso señaló que actualmente los métodos o armas para acabar con la vida de las mujeres son distintos a las maneras que eran utilizadas en años pasados, además de señalar que desde 2006 el colectivo empezó a documentar feminicidios en Morelos.

“Las formas de asesinar a las mujeres obligan a que se tenga que adaptar el mecanismo a la realidad contemporánea, a la realidad contextual de cada estado y de cada municipio” reafirmó Urbina Ayala.

La activista aseguró que no es la misma violencia que hay actualmente en Cuautla, en comparación con la que se está viendo en Emiliano Zapata, ni en el resto de los municipios.

Otra situación que observan es la desincorporación de Xoxocotla de Puente de Ixtla, donde no se ha definido si el municipio indígena sigue teniendo alerta de género y no se ha visto un pronunciamiento o preocupación por parte de las autoridades.

Urbina Ayala indicó que ante el incremento de los casos de feminicidios, las autoridades deben de analizar y revisar sus mecanismos; determinar que funcionó y que no, para adaptarlo a la realidad geográfica.

Hasta hace dos semanas, el colectivo Género 33 había contabilizado en este año 94 feminicidios; donde el 23 por ciento de estos crímenes se trató de mujeres que estaban acompañadas por su pareja o por un hombre, rasgo que no se había visto anteriormente.

En 2021 registraron alrededor de 86 feminicidios en Morelos, por lo que preocupa que en este año las cifras sean superiores.







