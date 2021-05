Alejandra Flores pide transparentar el operativo “Moto Segura”

La diputada Alejandra Flores Espinoza solicitó a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que informe sobre el desarrollo del operativo denominado "Moto Segura", que se implementó con la finalidad de inhibir los delitos cometidos por sujetos a bordo de motocicletas y del que a la fecha se desconocen sus resultados.

De acuerdo con la legisladora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ante el Congreso del estado se han recibido quejas de las personas que han sido víctimas de diversos delitos cometidos por delincuentes que operan en motocicletas.

Además, señaló, organizaciones civiles han reportado el incremento de delitos ejecutados con ese mismo móvil.

Lo anterior, dijo, confirma que el operativo "Moto Segura" no dio resultados o que se dejó de operar desde hace mucho tiempo.

"Lamentablemente se ha olvidado este tema, no se dio resultados. Desde el Congreso del estado vamos a solicitar que se nos informe cuáles fueron los resultados de este operativo porque si sólo fue un anuncio, no se puede seguir anunciando programas a los que no se les va a dar continuidad. Hoy están incrementándose los delitos y vamos a pedir que se reactive o se nos diga si realmente funciona o no funciona este programa", apuntó la legisladora.

Flores Espinoza recordó que fue en diciembre del 2019 cuando "Moto Segura" fue anunciado por la Comisión Estatal de Seguridad que encabeza José Antonio Ortiz Guarneros, quien afirmó que el 60 por ciento de los delitos registrados en el estado se cometían por sujetos que operaban en motocicletas.

Sin embargo, la diputada morenista insistió que a la fecha se desconoce del operativo y de su eficacia.