Alcalde de Cuernavaca se abstiene de comentar sobre muerte de asesora

Será la Fiscalía General del Estado quien realice las investigaciones y determine lo ocurrido en el caso de la muerte de la asesora de la regiduría de Servicios Públicos del Ayuntamiento, respondió el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, al ser cuestionado sobre el tema.

"No haré ningún comentario al respecto, es un tema privado y será la fiscalía la que determine si hay delito o no hay... No conozco a profundidad lo que ha sucedido ", explicó el munícipe.

El pasado 27 de marzo Erika “N”, fue localizada sin vida al interior de su domicilio ubicado en la colonia Vista Hermosa. De acuerdo con las primeras indagatorias se presume que se trató de un suicidio.

En torno al tema, el edil fue cuestionado también sobre la situación legal en la que se encuentra el regidor Fernando Carrillo, quien mantenía una relación con Erika, a lo cual respondió que se encuentra en calidad de testigo.

"No fue detenido, fue llevado a declarar porque es una de las primeras personas que tuvo contacto con la escena", mencionó el alcalde.