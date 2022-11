Acusa CIDHM aumento en feminicidios pese a alerta por violencia de género

Pese a la alerta por violencia de género, Morelos tiene 637 casos de feminicidio en siete años, mientras que el acumulado durante los últimos 22 años es de mil 286, por lo que es evidente una tendencia a el alza de los casos, así lo señaló en conferencia de prensa la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM).

Las activistas Juliana Quintanilla y Paloma Estrada, indicaron que de enero a octubre de 2022 se han documentado 90 casos, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado, no reconoce todos ellos como feminicidios.

Hasta el momento, dijeron que el 2019 ha sido el año más violento para las mujeres con 100 feminicidios, aunque este 2022 aún no se termina el recuento.

Al presentar la segunda parte del informe a siete años de la Alerta por Violencia de Género (AVG) en Morelos, y en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la CIDHM informo que del año 2000 al 31 de octubre de 2022 el rango de edad de las mujeres asesinadas oscila entre algunas horas de nacida y los 94 años.

“Se hizo un análisis más fino por rangos de edad de las mujeres asesinadas y se observó que el mayor número (donde queda excluida la categoría de sin especificar, que fue la más alta por falta de información) se encuentra entre los 21 y 30 años, con 266 casos; seguida de la categoría de entre 31 y 40 años, con 182 feminicidios; y en tercer lugar tenemos el rango de entre 11 y 20 años, con 128 registros”

Municipios con mayor número de feminicidios

Los municipios de Morelos con mayor número de feminicidios han sido, Cuernavaca con 20; Cuautla con 10; Emiliano Zapata con siete; Jiutepec y Temixco con seis cada uno; Tlaltizapán con cinco; y Xochitepec y Yautepec con cuatro cada uno.

De acuerdo con la CIDHM en los indicadores de cumplimiento de las medidas decretadas por la AVG, se presentan varias observaciones en los informes de las instituciones del gobierno estatal.

Por ejemplo, detallaron que, en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, no hay evidencias de que las acciones que se dicen fueron realizadas, ya que no existieron recursos económicos etiquetados.

“No se precisan los resultados y/o impacto de la vigilancia vía videocámaras”, señala la comisión.

Asimismo, agregaron que la Aplicación para Teléfonos “911 Móvil Morelos” no se volvió a contratar, razón por la cual ya no existe. Y con la Aplicación “SEGURICHAT” que implementaron las autoridades estatales no se ha mencionado cuál es su objetivo, su funcionamiento y metodología de acción, ni los resultados.

Los integrantes de la CIDHM sentenciaron que de las 10 Medidas de la AVG que deben tenerse, ninguna se ha cumplido.

En el caso particular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, señaló que, en lo referente a las Órdenes de Protección durante el año 2021: “la Fiscalía reportó que emitió cuatro mil 826, mientras que la Comisión Estatal de Seguridad dio cumplimiento solamente a 2,202, en el mismo periodo señalado. Por lo que o bien existe una falta de comunicación con la Comisión Estatal de Seguridad, o bien, esta última no cumplimento la mitad de ellas, dejando en la indefensión a por lo menos dos mil 624 mujeres”.

Asimismo, Paloma Estrada detalló que la Fiscalía no ha informado a la CIDHM por los 530 feminicidios presentados en la solicitud de AVG.





Ante la actuación negligente en la atención a la AVG para el Estado de Morelos, la CIDHM presentó una queja ante el Órgano Interno de Control el 20 octubre del 2020, y otra a la Visitaduría y Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Morelos para conocer los procesos de sanción que correspondan ante tal hecho.

El 19 de octubre del 2021, el titular del Órgano Interno de Control, Felipe Velarde Corrales citó a la CIDHM para comparecer en sus oficinas, a fin de que se realizaran las manifestaciones pertinentes y se aportarán los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos señalados. Sin embargo, y pese a que la CIDHM se presentó y aportó las pruebas necesarias, no se encontró ninguna irregularidad en el actuar de las autoridades señaladas.

Juliana García Quintanilla indicó que con la revictimización de las mujeres víctimas de feminicidio y de sus familias, la Fiscalía no solo manda un mensaje de Cero Tolerancia, sino que se vuelve un acto de Violencia Institucional.

“Las declaraciones del Fiscal, lo único que han hecho es incrementar el escarnio y el dolor para las familias y el conjunto de la sociedad; los casos que mediáticamente han sido presentados por la Fiscalía y que han generado controversias políticas en lugar de dar certeza jurídica y derecho a la verdad, únicamente se transforman en acciones que revictimizan a quienes ya perdieron la vida (…) y en nada contribuyen a eliminar la impunidad con la que siguen actuando los victimarios”.

La organización dio cuenta también de otras fallas en sectores como el Instituto para las Mujeres del Estado de Morelos, del cual dijo sólo ha cumplido una de las 11 medidas a su cargo, mientras que la Secretaría de Salud, de las 10 medidas de la AVG no ha cumplido ninguna.

“Las demás dependencias no entregaron información complementaria que corrobore lo señalado en sus escritos. Asimismo, hubo dependencias que no presentaron información o la información fue muy escasa. Por lo que se puede referir que el Estado de Morelos es un Estado Fallido en Atención a la Violencia contra las Mujeres”, indicaron las activistas.









