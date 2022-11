El Estado está en deuda con las mujeres

Lorena Elizabeth Castillo, directora general del Instituto de la Mujer en Cuernavaca, aseguró que las autoridades tienen una “deuda histórica” con las mujeres de México, de ahí que no se solucione de inmediato la problemática.

“La erradicación (de la violencia hacia la mujer) tiene que ver con patrones culturales, con educación y reconstrucción de formas de trato hacia nosotras, y dejar de normalizar conductas”, explicó.

La funcionaria dijo que se está logrando el cometido al darle a las mujeres las herramientas necesarias para que por sí solas identifiquen situaciones que las pueden poner en riesgo.

Esto no significa, acotó, que solo las mujeres requieran información, sino todo lo contrario, pues generalmente los que ejercen violencia son los hombres y es a ellos a quienes hay que reeducar principalmente.

Agregó que el objetivo de visibilizar la violencia no es “vivir señalando que todo es violencia, sino más bien que todo debe ser respeto”. En este sentido, Castillo dejó en claro que siempre se dará atención inmediata a las mujeres que asistan al Instituto y teman por su integridad.

Día Naranja

En Morelos la violencia va en aumento a pesar de la visibilidad que hoy en día se le da con el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, fecha que fue decreta oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en 1999; sin embargo, en Latinoamérica esta fecha se conmemora desde hace varios años atrás, en 1981, en honor a tres hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras.

Repunte de feminicidios

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el 2022 la entidad registró un aumento en los casos de feminicidio con respecto al 2021.

De enero a septiembre de 2022 se cometieron 26 feminicidios en comparación con el 2021, cuando se registraron 23.

El abuso sexual también registró un aumento de 53 casos, ya que durante el año 2021 en los meses de enero a septiembre se contabilizaron 424 casos y en ese mismo periodo, pero del 2022, hubo 477 casos, lo cual indica que hubo un incremento del 12.5 por ciento en este tipo de violencia hacia las mujeres.

El hostigamiento sexual registró un incremento de tres casos en comparación con el 2021, ya que en este año, al corte de septiembre, se contabilizaron 56 casos.

El delito de violación simple se incrementó en un 23 por ciento, toda vez que de acuerdo con las autoridades en el 2021 hubo 357 violaciones simples y para el 2022 ya se tienen registradas 440.

Asimismo, aumentó en un 100 por ciento el delito de violación equiparada, pues durante el año anterior no se registró ni un solo caso y a tres meses de concluir el año 2022 ya van tres.

Por último, los casos de violencia familiar tuvieron un ascenso en este año, es decir, se tienen registrados hasta septiembre tres mil 985, mientras que en 2021 se contabilizaron cuatro mil 938.

Ámbitos de la violencia

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia en contra de las mujeres es toda acción que termina por causarle directa o indirectamente cualquier tipo de daño, puede ser físico, mental o sexual.

El Inegi a través del Sistema Integrado de Estadísticas Sobre Violencia en Contra de las Mujeres (SIESVIM) ha documentado a lo largo de esta década que 2 de cada 3 mujeres de 15 años de edad o más en México ha sufrido alguna de las distintas violencias, como son: física, emocional, sexual, económica o patrimonial. Prácticamente las violencias contra las mujeres han estado presentes en todos los ámbitos de su vida cotidiana, es decir, el familiar, escolar, laboral comunitario y de pareja.

A nivel país, de octubre 2020 a octubre 2021 la violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia con un 29.4 %, seguida de la violencia sexual con 23.3 %, la violencia económica, patrimonial y/o discriminación tuvo un 16.2 %, mientras que la violencia física tuvo presencia en las mujeres en un 10.2 %.

En Morelos, la prevalencia de violencia en contra de las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida fue de 69.6%, es decir, más de la mitad de mujeres en el estado, dicha cifra representa lo que las mujeres morelenses viven día a día, y en espacios que deberían ser seguros como el hogar o en la escuela.

La prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 años y más, por parte de su pareja en los últimos 12 meses, es del 8.9 por ciento.

Respecto a la violencia económica ejercida por la pareja actual en los últimos 12 meses entre las mujeres casadas o unidas de 15 años y más fue del 11.6 por ciento, mientras que la violencia psicológica fue del 24 por ciento.

Para identificar que una mujer es víctima de violencia a manos de su pareja sentimental, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud ésta suele comenzar con comentarios incómodos hasta llegar a los jaloneos, que en un principio parece un juego entre ambos pero con el tiempo la situación es otra muy diferente.

"Me dijo que me odiaba t me deseaba la muerte"

¿Es amor o miedo? Se preguntó varias veces Nancy Martínez Rodríguez, fundadora de Red Mujeres con Alas, antes de ponerle fin a la violencia que sufría en su relación de 23 años.

Contó que al inicio del noviazgo su entonces pareja era amable, responsable y amorosa, pero con el paso del tiempo esas cualidades se transformaron en crueldad, groserías y nada de compasión: “Me dijo muchas veces que me odiaba y me deseaba la muerte”.

Entonces un día el hombre lastimó físicamente a Nancy cuando estaba embarazada: “En ese primer golpe había sentimientos encontrados y le pedí que se fuera de mi casa. Lo perdoné, pero después vinieron más golpes”.

Recordó que durante ese tiempo ella sentía culpa y mucho miedo. Incluso para tratar de “arreglar” los problemas cambió y dejó de hacer y decir cosas que hacían enojar a su agresor, pero nunca tuvo éxito. “Todo el tiempo vivía con un hueco en el estómago, fui normalizando esa angustia y aprendí a vivir con eso”, expresó.

Contó que por “amor a sus hijos” no dejó a su pareja hasta que se salió de sus manos su propia personalidad, y ahora era ella quien estaba todo el tiempo de malas, gritaba e insultaba a sus hijos.

Fue entonces cuando cayó en cuenta que de ser víctima pasó a ser victimaria.

“Debí de haberme amado más que a él. Y gracias a Dios él no me mató en ese último episodio de violencia, pero hoy estoy aquí, en la lucha y no quiero que ninguna mujer pase por lo que yo pasé”, compartió.

Actualmente Nancy es secretaria de Vinculación, Inclusión y Equidad de Género de la Unidad Nacional Ciudadana, y ayuda a las mujeres que buscan auxilio, pues por su experiencia logra vincularse con las víctimas.

Incluso acude a escuelas y lugares a dar pláticas sobre el tema y cuenta su vivencia. Los números para denunciar o recibir ayuda en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos son 777 173 0066.

A través del DIF también se puede recibir apoyo al marcar el teléfono 777 314 1010. En caso de emergencia se debe llamar al 911 y será más que necesario para salvaguardar la integridad de la mujer.





