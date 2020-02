2020 Peligro en la web: Incrementan ciberataques

El número de ciberataques causantes de pérdidas superiores al millón de dólares se ha incrementado en un 63 por ciento en los últimos tres años a nivel global, advierte el último International Business Report (IBR) de Gran Thornton y difundido por Bairesdev.

El uso de las nuevas tecnologías aumenta la productividad de las empresas y con ello impulsa la economía. Sin embargo, entre más se abren las posibilidades de trabajo remoto también aumentan los riesgos de la seguridad digital.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías indica que en México existimos 71.3 millones de usuarios de Internet, y el Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet advierte que la cifra llega a los 85 millones. Lo anterior representa el 63.9 por ciento de la población en el país de entre seis años o más. Por ello, la tendencia en el incremento de usuarios de Internet hace prioritario atender los aspectos de ciberseguridad.

En los años recientes se ha obligado legalmente a las compañías a fijar una postura para resguardar los datos de sus clientes y usuarios. El 66 por ciento de dichas empresas se enfoca en dar más privacidad a los datos, ya que si no cumplen pueden ser multadas, pero aún falta mucho por avanzar en la materia.

Por ejemplo, los países en desarrollo enfrentan problemas para crear confianza y seguridad en el uso de servicios de telecomunicaciones que incluyen la banda ancha de Internet, por lo que, incluso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido sensibilizar a los usuarios sobre los riesgos de incidentes de ciberseguridad que pueden afectar su información.

El Gobierno de México reconoce que el país registra bajos niveles en materia de marcos legales e instituciones encargadas de la ciberseguridad, así como pocos programas de capacitación y certificación de organizaciones.





La ciberseguridad no solo implica la mirada de la empresa hacia sus datos sino también sobre los datos de los consumidores.

Reporte Internacional de Negocios

El sector financiero de América Latina, dada su creciente digitalización, es uno de los favoritos por parte de los hackers para ser atacado, de acuerdo con la OEA.

El 92 por ciento de las entidades bancarias identificó algún tipo de evento (ataques exitosos y no exitosos) de seguridad digital.

El 37 por ciento manifestó que fueron víctimas de ataques exitosos.





Ante este panorama, Pablo Azorín, CTP y co-founder de BairesDev recomienda implementar monitoreo permanente para detectar posibles filtraciones así como acciones sospechosas, ya sea a causa de negligencia o con mala intención.

Es preciso tener un software de seguridad fuerte y actualizado, y no ahorrar en el testeo continuo del mismo, pues detectar una brecha por la que se pueda filtrar información es la acción preventiva imprescindible para cuidar la reputación de la compañía





Agrega que en la medida en que la ciberseguridad se vuelve más crítica, crece la necesidad de las empresas de contratar expertos que puedan resolver posibles problemas así como prevenir riesgos.

No obstante, advierte que pocas empresas tienen la capacidad interna necesaria para implementar y mantener un programa integral de ciberseguridad de manera adecuada. Incluso, aquellos que tienen grandes equipos IT a menudo carecen de la experiencia necesaria para mantenerse constantemente al tanto de los desarrollos de seguridad cibernética. “Desafortunadamente, los ataques no son sólo a grandes empresas con cantidades enormes de datos y equipos IT. Los piratas informáticos también apuntan a pequeñas firmas, ya que las consideran más débiles.





La seguridad informática es innegociable siempre. Nada del trabajo realizado servirá si se falla en este punto





Pablo Azorín, CTP y co-founder de BairesDev