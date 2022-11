Carambola masiva en Denver: más de 100 vehículos chocaron entre sí

Esta mañana, una de las calles principales de Denver se vio paralizada luego de que ocurriera una carambola masiva en donde más de 100 vehículos se vieron involucrados.

Debido a las bajas temperaturas y a la nieve que ha caído en las últimas horas sobre Denver, las calles y carreteras están sumamente resbaladizos, lo que en muchas ocasiones causa que los vehículos no logren frenar adecuadamente y ocurran choques prácticamente inevitables.

¿Cómo ocurrió la carambola de 100 autos en Denver?

Tal fue el caso de la carambola ocurrida durante la mañana de este 4 de noviembre del 2022, en la Sexta Avenida entre Kalamath Street y Federal Boulevard, donde 100 vehículos chocaron entre sí.

Según medios locales de Denver, la policía reportó que a pesar de la magnitud de la carambola, ocurrida a las 6 de la mañana aproximadamente, no se reportan personas heridas de gravedad, ni ningún muerto, a pesar de que una persona necesitó de ayuda para poder salir de su vehículo.

Pese a que ninguna persona salió herida de gravedad, se cree que el número de personas lesionadas podría ascender a los 120.

Para liberar el tránsito, varias grúas estuvieron ayudando a quitar los vehículos dañados y los colocaron en el estacionamiento del Empower Field en Mile High.

Autoridades intentan liberar tránsito en Sexta Avenida de Denver

Asimismo, la policía de Denver avisó por medio de redes sociales que se estaba realizando una limpieza exhaustiva de la zona, para que otros automovilistas involucrados pudieran irse a casa.

A pesar de que no se trató de la peor nevada que han vivido en Denver, Colorado, la policía de la ciudad compartió en su cuenta de Twitter avisos preventivos por posibles choques al estar el pavimento congelado.

En otra publicación, dio aviso sobre la carambola que implicó a al menos 100 automotores sobre la Sexta Avenida y la calle Kalamath, pidiendo a los conductores que tomaran rutas alternas ante el caos vial que implica el choque múltiple y el cierre de arterias viales cercanas.

ROAD CLOSED: EB and WB W. 6th Ave at N. Kalamath St. to N. Federal Blvd closed due to severe crashes. Expect delays in the area: alternate routes advised. #Denver. pic.twitter.com/1fAI3dJw2N — Denver Police Dept. (@DenverPolice) November 4, 2022

