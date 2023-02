Un año de dolor, tristeza y unidad: Zelenski promete la victoria en aniversario de la invasión rusa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, conmemoró el primer aniversario de la invasión de Rusia a su país con un mensaje dirigido a los ucranianos en el que definió los últimos doce meses como "un año de dolor, tristeza, fe y unidad".

"El 24 de febrero, millones de nosotros hicimos una elección. No una bandera blanca, sino una bandera azul y amarilla (la de Ucrania). No huir, sino enfrentar. Enfrentar al enemigo. Resistencia y lucha", agregó el mandatario ucraniano.

En dos mensajes distintos, uno a través de su canal de Telegram y otro en su página web, el mandatario informó que se ha reunido con los altos mandos del ejército para abordar la producción de armamento en el país y aseguró que Ucrania hará "todo lo posible" para ganar la guerra este año.

"Abordamos el tema de la producción y suministro de municiones y armas. Por supuesto, no puedo revelar públicamente los detalles de esto. Pero este es un trabajo significativo. Y me alegra escuchar en la reunión del alto mando militar que incluso en estas condiciones tenemos el potencial apropiado", aseveró.

Ucrania no se detendrá hasta que los rusos "sean castigados"

Zelenski afirmó que "cada ucraniano perdió a alguien cercano" desde la invasión y que Ucrania no se detendrá hasta que los rusos "sean castigados". Además, anunció que ciudades como Bucha, Irpin, Jersón y Mariúpol son las "capitales de la invencibilidad" ucraniana.

El mandatario además recordó hoy cómo muchos daban a su país por vencido cuando los tanques y aviones rusos empezaron su guerra contra Ucrania hace hoy un año, y celebró la capacidad de resistencia de su país ante el que se consideraba el segundo mejor ejército del mundo.

"Ucrania no cayó en tres días”, sino que “paró al segundo ejército del mundo” y sigue resistiendo y creyendo en la victoria.

“Un año después de la invasión a gran escala, un 95 % de los ucranianos cree en la victoria”, dijo el presidente en referencia a una encuesta reciente.

Zelenski repasó la evolución de la guerra y del apoyo a Ucrania de unos aliados occidentales que en muchos casos pasaron de no creer en las posibilidades de resistir de Kiev a redoblar su apoyo militar ante la evidencia de que el país invadido plantaba cara a las fuerzas rusas.

Ucrania prepara contraofensiva

Por su parte, el ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov, dijo en Facebook que Ucrania prepara una contraofensiva contra el ejército ruso.

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, asiste a una ceremonia dedicada al primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania / Foto: Reuters

"Atacaremos con más fuerza y desde mayores distancias, en el aire, en la tierra, en el mar y en el ciberespacio. Habrá nuestra contraofensiva. Estamos trabajando duro para prepararla", dijo Reznikov.

Por su parte, el expresidente y número dos del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, aseguró que Rusia está dispuesta a ir "hasta las fronteras de Polonia" para asegurar la victoria en la ofensiva contra Ucrania.