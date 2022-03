Ucrania advierte que Chernobyl se está quedando sin energía, ¿podría repetirse la historia?

Las autoridades ucranianas comentaron que la central nuclear de Chernobyl está en peligro debido a que su energía se está terminando, luego de ser tomada por las fuerzas rusas desde que el país dirigido por Vladimir Putin inició la ofensiva. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dymitro Kuleba, pidió la intervención de otros países.

El canciller mencionó que el sistema de reserva que tiene la planta se agotará, esto podría resultar en un escenario negativo para todo el continente, mencionó que si la situación continúa así pronto se comenzarán a presentar fugas radioactivas, que pondrán en riesgo a más de una nación, de la misma manera, alertó por los trabajadores que aún siguen retenidos.

“Los generadores de reserva por diésel tienen una capacidad de 48 horas para alimentar la central nuclear de Chernobyl. Después de eso, los sistemas de enfriamiento de la instalación de almacenamiento de combustible nuclear gastado se detendrán, lo que hará que las fugas de radiación sean inminentes”, escribió el diplomático en su cuenta oficial de Twitter.

Él detalló que la única solución es que el mandatario ruso detenga los ataques hacia su país, de esta forma podrán tener control otra vez de todo el equipo para evitar que algo grave suceda: “perdió (la central) todo el suministro eléctrico. Pido a la comunidad internacional que exija urgentemente a Rusia que cese el fuego y permita que las unidades de reparación restablezcan el suministro de energía”.

Por su parte, su homóloga rusa, María Zajárova, indicó que su ejército continuará en esta zona para protegerla de terroristas ucranianos y demás grupos hostiles que intenten hacer mal uso de la central y provocar algún inconveniente nuclear.

LA OIEA DESCARTÓ LOS POSIBLES RIESGOS

El pasado martes 8 de marzo, representantes ucranianos se acercaron al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para explicar la situación en la que se encuentra la central de Chernobyl, el organismo decidió hacer una evaluación rápida para determinar cuáles serían las posibilidades de causar daños.

Se reveló que si la planta se queda sin energía no tendrá gran impacto sobre la seguridad, ya que las propiedades actuales que mantienen estables los recursos radioactivos, están a un nivel adecuado para impedir algún tipo de fuga o incidente.

"Ucrania ha informado al OIEA de la pérdida de energía de Chernobyl, dice que el desarrollo viola un pilar de seguridad clave para garantizar un suministro de energía ininterrumpido; en este caso el OIEA no ve un impacto crítico en la seguridad”, detalló el instituto a través de su cuenta oficial de Twitter.

En este sentido, explicaron que desde la gran explosión “La carga térmica de la piscina de depósito de combustible usado y el volumen de agua de enfriamiento son suficientes para garantizar una evacuación eficaz de calor sin electricidad".

UCRANIA SOLICITA LA LIBERACIÓN DE LOS REHENES DE LA CENTRAL NUCLEAR

Las tropas dirigidas por Putin tienen como rehenes a más de 210 técnicos y guardias de seguridad que trabajan dentro de la planta de Chernobyl, así lo indicaron las autoridades ucranianas, quienes pidieron la intervención de la OIEA para rotar a todo el personal.

En la solicitud expusieron que los empleados están viviendo en condiciones insostenibles, porque desde que comenzó el conflicto, han tenido un acceso limitado a comida, agua y medicamentos. Además de que realizan jornadas extensas.

El director de la OIEA, Rafael Grossi, expresó que, es necesario que los colaboradores nucleares puedan trabajar en las mejores condiciones, para que entreguen resultados favorables que atiendan los lineamientos de bienestar.

“Estoy profundamente preocupado por la difícil y estresante situación que enfrenta el personal de la planta de energía nuclear de Chernobyl y los riesgos potenciales que esto implica para la seguridad nuclear”, precisó.

