Ofrecen recompensa por tirador del metro de Nueva York

Los servicios del metro de Nueva York fueron reactivados este miércoles de manera normal y en todas sus líneas luego de que la policía concluyera su investigación, sin embargo la búsqueda del tirador que ya fue identificado sigue su curso y ahora se ofrece una recompensa para quien otorgue información que ayude a localizarlo.

El alcalde neoyorquino, Eric Adams, pidió a los ciudadanos que estén vigilantes, pero dijo que no hay pruebas de que el tirador tuviera un cómplice, y añadió: "Parece que actuó solo".

Para muchos pasajeros que dependen enteramente de ese transporte público para movilizarse era como un día cualquiera, aunque sus sentidos estaban más alerta tras el tiroteo.

"Estaba mucho más vigilante hoy, mirando lo que pasa alrededor mío y asegurándome de que es seguro", dijo a la AFP Laura Swalm, de 49 años, que debe usar frecuentemente el subterráneo desde Nueva Jersey a Manhattan, acotando que le pareció que esta mañana había menos gente que otros días.

"Mucha gente que vive lejos no tiene elección. Depende del metro, no puedes dejar de tomarlo, independientemente de que haya un incidente o no", dijo a la AFP Daniela, de 29 años, originaria de Bosnia, que reconoce que no puede evitar pensar que un día puede que no vuelva a casa con mis hijos.

Las autoridades ofrecen 50 mil dólares de recompensa por toda información que lleve a su detención y ponen a disposición de los ciudadanos el contacto para realizar las denuncias.

Frank Robert James is WANTED in connection with firing numerous gunshots inside of a subway car causing serious injuries to 10 victims. There's a reward up to $50,000 for info leading to the arrest & indictment of this person. Any info contact @NYPDTips or call 1-800-577-TIPS. pic.twitter.com/KishVISIW1 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 13, 2022

Frank James, el hombre sospechoso dejó en el lugar del ataque su tarjeta de crédito y las llaves de la camioneta que había alquilado en Filadelfia, por lo que la policía pudo encontrarlos.

Según el último balance del tiroteo, que no está siendo investigado como un acto terrorista, 10 personas resultaron heridas de bala y otras 13 por inhalación de humos y otros daños que sufrieron en la huida.

Armado con una pistola, el sospechoso se puso una máscara antigás cuando el tren estaba llegando a la estación, luego abrió dos latas de humo y realizó 33 disparos, dijo el jefe de policía de Nueva York, James Essig. La policía encontró una pistola Glock 17 de 9 mm, tras cargadores de municiones adicionales y un hacha.

"Lo que se ve es como una bomba de humo, humo negro que estalla, y luego... la gente (que) se abalanza hacia la parte de atrás", dijo a la CNN una de las víctimas de los disparos, Hourari Benkada, refiriéndose a la estampida de los pasajeros hacia la puerta del final del vagón.

Benkada dijo que se subió al primer vagón en la calle 59 y se sentó al lado del pistolero, pero al estar usando auriculares no se dio cuenta de nada hasta que el vagón empezó a llenarse de humo. Posteriormente fue empujado y en ese momento recibió un impacto de bala en la parte posterior de su rodilla.

