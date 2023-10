Israel intenta chantajear a México, acusa embajador de Palestina

“Israel no acepta la postura de neutralidad que México ha asumido en esta guerra e intenta utilizar el chantaje del "estás conmigo o contra mí" para presionarlo, pero esto no es nuevo, siempre ha actuado así contra quien intenta buscar una solución al conflicto”, afirma el embajador de Palestina, Mohamed Saadat.

En entrevista con El Sol de México, el diplomático opinó sobre las declaraciones de su homóloga de Israel, la embajadora, Einat Kranz Neiger, quien acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar al terrorismo por no condenar firmemente el ataque del grupo pro-palestino Hamas, que desató una nueva guerra en Medio Oriente.

El diplomático dijo que México es un país grande e importante a nivel internacional que tiene el derecho de trabajar, junto con cualquier otro país del mundo, para encontrar una solución duradera y justa al conflicto.

También compartió la situación que viven los palestinos en la Franja de Gaza, tras la respuesta militar de Israel al ataque de los terroristas, y lo que su gobierno está haciendo para sacar a los extranjeros que se encuentran atrapados en medio de la guerra, incluidos algunos mexicanos.





¿Usted considera que México tiene una postura imparcial o poco firme en este conflicto?

Nosotros vemos una posición de México equilibrada en el sentido de que pide una solución al conflicto sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas y esa justo, es nuestra demanda. Pero es una postura que no le gusta a Israel porque quiere que todo el mundo lo apoye, que lo respalden en los genocidios que lleva a cabo contra nuestro pueblo y sin duda es una política de chantaje contra quien busca una solución duradera.

Apreciamos las posiciones que, como la de México, apoyan la búsqueda de una solución profunda al conflicto porque lo único que pedimos es que se apliquen las resoluciones de las Naciones Unidas, y es responsabilidad de la comunidad internacional que así sea. Si la comunidad internacional hubiera trabajado antes para resolver este conflicto de una forma justa y duradera, no hubiéramos llegado a esta nueva guerra, pero algunos países han actuado con doble discurso y esto Israel lo toma como un permiso para seguir llevando a cabo un genocidio contra nuestro pueblo.

La comunidad internacional debe presionar a Israel para que haga un cese al fuego y permita el ingreso de ayuda humanitaria a los territorios palestinos.

En México hay preocupación por algunos connacionales que no han podido salir de la Franja de Gaza. ¿Qué información tiene usted sobre esto?

Hay intentos por sacar a todos los extranjeros de la Franja de Gaza y esperamos que todos los mexicanos que se encuentran allá regresen sanos y salvos a México para que continúen sus vidas con sus familias aquí. Estamos trabajando para que salgan pronto.

Y sobre los rehenes que mantiene Hamas, embajador, incluidos mexicanos, ¿qué se está haciendo, la OLP está negociando la entrega?

Ahora se está atendiendo que los extranjeros puedan salir de Gaza. Nosotros demandamos la liberación de todos los prisioneros, tanto los que están en Israel como los que mantiene Hamas. No sé exactamente si hay países que están llevando una negociación directa con Hamas, porque estas cosas a veces se discute de una manera distinta, pero nuestra demanda es que se liberen a todos los rehenes para que no haya prisioneros en ninguna parte.

México tiene una larga tradición de refugio. ¿Hay posibilidades de que algunos palestinos busquen refugio en México?

Nosotros no estamos hablando de refugio porque desde 1948 nuestro pueblo prefiere morir allá y no salir de Gaza. Lo que intenta Israel es desplazar a nuestro pueblo, vaciar todo el territorio palestino y con ello eliminar la identidad de nuestro pueblo, pero los palestinos no quieren salir de Gaza y seguirán protegiendo nuestra causa. En lugar de pensar en las consecuencias de nuevos desplazamientos, la prioridad debe ser presionar a Israel para que deje de violar el derecho internacional.

Comienzan a mencionarse algunos intentos de mediación internacional de Estados Unidos, China. ¿Palestina aceptaría la mediación internacional?

Siempre hemos llamado a una solución del conflicto en la que participe toda la comunidad internacional. Estamos de acuerdo y apoyamos cualquier tipo de iniciativa internacional para encontrar una solución definitiva a este conflicto.

Quien rechaza desde hace años la mediación es Israel porque en lugar de negociar ha ampliado sus asentamientos y al final sólo ven dos opciones, porque así lo han dicho: el pueblo palestino sale de Palestina o matarlos en Palestina porque el territorio palestino es para los judíos. Hemos alertado en varias ocasiones de esto para que se haga una conferencia internacional y presionar a Israel para que acepte las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.

Y Hamas, embajador, ¿aceptaría una mediación internacional?

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) es el único y legítimo representante del pueblo palestino y estamos dispuestos a hacerlo. Ese es un asunto que tiene que ver con Israel porque no ha aceptado negociar con la OLP.

En tanto, la demanda por parte de la comunidad internacional que Israel abra la frontera para el ingreso de la ayuda humanitaria porque ahora en Gaza no hay medicamentos, no hay agua, electricidad, combustible, comida. Israel dice que ataca a Hamas pero en realidad ataca a nuestro pueblo. En poco más de una semana de conflicto ha matado a más de 2 mil 800 palestinos y han resultado heridos más de 16 mil.

La prioridad, repito, es hacer un cese al fuego, permitir el ingreso de la ayuda humanitaria y sentarnos a buscar una solución justa y duradera para que esto no vuelva a repetirse en el futuro. Los palestinos necesitamos una solución justa y mientras esto no suceda, no habrá paz. Hemos sufrido 75 años de injusticia y ya es tiempo de establecer nuestro Estado independiente para vivir con el mismo derecho que otros pueblos.