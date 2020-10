Está detrás del crimen, no tengo otra versión: Navalny culpa a Putin de su envenenamiento

El opositor al Kremlin Alexei Navalny dijo a una revista alemana que creía que el presidente ruso Vladimir Putin estaba detrás de su presunto envenenamiento, pero que no tenía miedo y que volvería a Rusia para reanudar sus actividades.

Navalny voló de Rusia a Berlín en agosto después de caer enfermo en un vuelo interno. Recibió tratamiento en el hospital Charite por lo que Alemania dijo que era un envenenamiento con el agente neurotóxico, Novichok, antes de ser dado de alta en septiembre.

"Creo que Putin está detrás del crimen y no tengo ninguna otra versión de lo que pasó", dijo Navalny a Der Spiegel, según un extracto de una entrevista que se publicará más tarde el jueves.

Occidente ha exigido una explicación al Kremlin, que ha negado cualquier implicación en el incidente y ha dicho que aún no ha visto pruebas de un crimen.

Foto: Reuters

"No sientes ningún dolor pero sabes que te estás muriendo", dijo Navalny sobre el momento en que el agente nervioso comenzó a hacer efecto en él. Dijo que se estaba recuperando constantemente y que ahora estaba volviendo a aprender a equilibrarse en una pierna.

En su visita a la oficina de la revista, Navalny fue acompañado por guardias de seguridad, quienes insistieron en que debían elegir qué botella de agua de la nevera debía beber. Sus aliados han dicho que se han encontrado rastros de Novichok en una botella de agua que bebió en su habitación de hotel antes de tomar el vuelo.

Navalny le dijo a Der Spiegel que volvería a Rusia. "Mi tarea ahora es permanecer sin miedo. ¡Y no tengo miedo! Si mis manos tiemblan, es por el veneno, no por el miedo. No le daré a Putin el regalo de no regresar".