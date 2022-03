Dónde puedes ver gratis la serie del presidente ucraniano Volodimir Zelenski

Tras el estallido del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, uno de los personajes que ha acaparado los reflectores internacionales e incluso se ha vuelto en una figura de valentía por defender a su nación es el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, pero ¿sabías que existe una serie en la que el mandatario actuó?

La serie “Servidor del pueblo” es una sátira política que llegó a las pantallas el 16 de noviembre del 2015 y es el propio presidente de presidente de Ucrania quien da vida al protagonista, un profesor de historia que se convierte en presidente de este mismo país.

Pero no todo quedó en los sets de grabación, pues justo el título de este programa se convirtió en el nombre del partido político mismo que fue fundado por el propio protagonista y el cual ganó las elecciones parlamentarias del 2019 en las que obtuvo 124 escaños de la lista nacional y 130 del distrito electoral.

Dentro de esta serie Volodimir Zelenski daba vida a Vasyl Petrovych Holoborodko, acérrimo crítico de la corrupción del gobierno. Foto: Facebook | Володимир Зеленський

Dentro de esta serie Volodimir Zelenski daba vida a Vasyl Petrovych Holoborodko, acérrimo crítico de la corrupción del gobierno y cuya llegada a la presidencia se daría tras la publicación de un video que grabó uno de sus alumnos.

En este programa se abordan los problemas sociales y políticos que en aquel entonces atravesaba esta nación europea, por lo que rápidamente cobro popularidad, al grado que la propia productora formó el parido político que llevó a Zelenski a la presidencia del país.

Pero que lo que quieres es no perder más tiempo y sentarte a disfrutarla, lo único que debes hacer es ingresar al canal oficial de YouTube de la serie y listo, aunque sólo se encuentra en los idiomas ruso y ucraniano, aunque cuantas con la opción de activar los subtítulos para disfrutar cada uno de los capítulos de 25 minutos.

¿QUIÉN ES VOLODIMIR ZELENSKI?

Volodímir Oleksándrovich Zelenski nació en Krivói Rog, RSS de Ucrania, URSS el 25 de enero de 1978 y es licenciado en derecho, además de que ejerció como actor, comediante, guionista, productor, director y más recientemente como político al convertirse en el 6.º presidente de Ucrania.

En septiembre de 2003 contrajo nupcias se casó con Olena Kiyashko con quien procreó a su primera hija Oleksandra, que nació en julio de 2004 y la cual participó en diversas producciones.

Previo a su incursión en la política, estudió la carrera en derecho en el Instituto de Economía de Krivói Rog, tras lo que creó la productora Kvartal 95, que se dedica a la producción de películas, dibujos animados y programas de comedia televisiva, misma que creo la serie televisiva que él mismo protagonizó y que permaneció al aire desde 2015 hasta 2019.

Zelenski anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de Ucrania de 2019 mediante un anuncio la noche del 31 de diciembre de 2018. Foto: Facebook | Володимир Зеленський

Fue en marzo del 2018 que la misma casa productora creo un partido político bajo el mismo nombre del programa televisivo, tras lo que Zelenski anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de Ucrania de 2019 mediante un anuncio la noche del 31 de diciembre de 2018, con el que opacó el discurso de fin de año del entonces presidente Petró Poroshenko.

Su decisión de lanzarse a la política se dio luego de seis meses antes de hacer el anuncio se posicionó como uno de los principales candidatos en las encuestas de opinión para el proceso electoral venidero, al grado de tras acudir la ciudadanía a las urnas, ganó con el 73.22 % de los votos en la segunda ronda, derrotando al entonces titular Petró Poroshenko.

Es hijo de Oleksandr Zelenski, un profesor que dirige un departamento académico de cibernética y hardware informático en el Instituto de Economía de Krivói Rog, y de Rimma Zelenska que solía trabajar como ingeniera, ambos judíos.

Su incursión en la política se dio desde los 17 años, cuando se unió al equipo local de un concurso de comedia, lo que le valió la invitación para para unirse al equipo ucraniano "Zaporizhia-Kriviy Rig-Transit", con el que se presentó en la Liga Mayor la cual ganó en 1997.

Tras este logro creó y dirigió el equipo de Kvartal 95, mismo que terminó por transformarse en el equipo de comedia, con el que actuó en las grandes ligas y en la liga ucraniana abierta, por lo que el equipo tuvo que pasar gran parte del tiempo en Moscú.

Dentro de su trabajo artístico, en 2008 también protagonizó las películas Love in the Big City, Love in the Big City 2, Office Romance, Our Time en 2011, Rzhevsky contra Napoleón en 2012, Love in the Big City 3 en 2014 y First Dates en 2015 y 2016.

Tras el anuncio de sus aspiraciones políticas en diciembre del 2018, Zelenski arrancó con una campaña presidencial prácticamente virtual. Foto: Facebook | Володимир Зеленський

Durante una entrevista en marzo del 2019 declaró que su incursión en la política se debía en su interés por restaurar la confianza en los políticos, pues quería "traer personas profesionales y decentes al poder", a quienes "realmente le gustaría cambiar el modo y forma del establishment político.

¿CÓMO HA SIDO LA CARRERA POLÍTICA DE VOLODIMIR ZELENSKI?

Tras el anuncio de sus aspiraciones políticas en diciembre del 2018, Zelenski arrancó con una campaña presidencial prácticamente virtual, que le permitió imponerse en sólo cuatro meses, de la mano de su casa productora Kvartal 95.

Sus principales propuestas las aterrizó en las redes sociales y redujo al mínimo su difusión a través de los medios de comunicación tradicionales, al grado que el 16 de abril de 2019, 20 medios de noticias ucranianos le pidieron que dejara de evitar a los periodistas, ante lo que respondió que no se escondía de los periodistas, pero no quería hacer lo que hacía la "gente del antiguo poder".

Fue el 19 de abril de 2019, en el Estadio Olímpico de Kiev, durante la realización de un debate presidencial que, durante su discurso de presentación, Zelenski reconoció que en 2014 votó por Poroshenko, pero "Me equivoqué. Nos equivocamos. Votamos por un Poroshenko, pero recibimos otro. El primero aparece cuando hay cámaras de televisión, el otro Petró envía a Medvedchuk privietiki (saludar) a Moscú".

Tras esto fue elegido presidente de Ucrania el 21 de abril de 2019 y juramentó el 20 de mayo de 2019 en una ceremonia a la que acudieron varios funcionarios extranjeros, evento durante el que disolvió la 8va Rada Suprema ucraniana en su primer acto como presidente.

Finalmente, dentro de la ideología de Volodimir Zelenski se encuentran la anexión de Ucrania a la Unión Europea, además de la distribución gratuita de cannabis medicinal, la gratuidad del aborto, la legalización de la prostitución y el juego, además de que se opone a la legalización y afirma que Ucrania no es el “socio corrupto de Occidente” ni el “hermano menor de Rusia”.

