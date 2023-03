Avión de combate ruso choca contra dron de vigilancia de EU en el mar Negro

Estados Unidos informó este martes que una maniobra "insegura" y "no profesional" de dos cazas rusos los obligó a derribar un dron estadounidense que estaba operando sobre el mar Negro.

El suceso tuvo lugar hacia las 07.03 de la mañana hora local (06.03 GMT) y según precisó el mando europeo de Estados Unidos en un comunicado, su dron estaba efectuando una operación rutinaria cuando fue interceptado y golpeado por un caza ruso, lo que llevó a las fuerzas estadounidenses a derribarlo en aguas internacionales.

Te puede interesar: Rusia acusa a EU de preparar provocación con armas químicas en Ucrania

El mando europeo de Estados Unidos precisó que el caza ruso, un Su-27, había golpeado la hélice de su MQ-9. Varias veces antes de esa colisión, los aviones rusos había arrojado combustible y volado frente al dron "de forma imprudente, poco profesional y poco ecológica".

Apparently collision of Russian aircraft & drone is not uncommon, per John Kirby of NSC.

"Even in recent weeks, there have been other intercepts but this one is noteworthy because of how unsafe and unprofessional it was." https://t.co/H0WbLekAzQ — Patsy Widakuswara (@pwidakuswara) March 14, 2023

"Este incidente demuestra una falta de competencia, además de ser inseguro y poco profesional", apuntó su nota.

El general James Hecker, comandante de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África, dejó claro que Estados Unidos y sus aliados "seguirán operando en el espacio aéreo internacional" y pidió a los rusos que actúen "con profesionalidad y seguridad".

Mundo Putin se creía duro, pero topó con voluntad de hierro, afirma Biden y promete más apoyo a Ucrania

Su comunicado recordó que lo sucedido sigue una tendencia de "acciones peligrosas" emprendidas por pilotos rusos cuando interactúan con aparatos estadounidenses o de sus aliados en el espacio aéreo internacional, incluido sobre el Mar Negro. Este comportamiento, se destacó, "podría llevar a un error y a una escalada no intencionada".

Estados Unidos recordó que sus fuerzas aéreas vuelan de forma habitual sobre territorio soberano europeo y el espacio aéreo internacional en coordinación con los países correspondientes y de acuerdo a la legislación internacional.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, informó del incidente al presidente estadounidense, Joe Biden, este martes por la mañana, dijo a la prensa John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca.

Kirby explicó que este tipo de colusiones no son inusuales y que, de hecho, ha habido varias "en las últimas semanas", pero sostuvo que esta es "destacable" por lo "insegura" y "poco profesional" que fue.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El Departamento de Estado prevé ponerse en contacto con las autoridades rusas para manifestarles "expresa y directamente" la preocupación de EU por lo sucedido, añadió el portavoz presidencial en su comparecencia.