Tras sismo, no se reportan daños mayores en hospitales: Ssa

La Secretaría de Salud informó luego de la revisión por parte de los comités de protección civil, no se reportan daños mayores o estructurales en los Institutos Nacionales ni en los Hospitales de Alta Especialidad, mientras que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca se reporta un daño no estructural, coarteaduras, fisuras y vidrios rotos, no hay pacientes ni personal con daños físicos.

Esta mañana a las 10:29 horas de la Ciudad de México se presentó un sismo con magnitud 7.5 grados proveniente de las costas de Oaxaca, cerca de Huatulco por lo que se realizan los protocolos para la identificación de posibles daños en las instalaciones hospitalarias, hasta ahora sólo se ha identificado en el Hospital Regional de Oaxaca daños menores.

La Secretaría de Salud informó que en la parte exterior el recubrimiento del hospital presentó fisuras, a la altura donde encuentra el logotipo, por lo que se decidió acordonar el área, mientras se hace una revisión más detallada. En la zona de farmacia también se presentaron fisuras en las superficies.

El Comité Hospitalario de Respuesta ante Desastres ya hizo su primera evaluación del hospital de Oaxaca y “reportó que no hay pacientes ni personal con daños físicos, sólo de tipo emocional. Se hizo una evacuación, pero ya regresaron a sus actividades”.

