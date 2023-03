Segob y SRE se reparten culpas por incendio en estación del INM donde murieron 38 migrantes

El incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, que dejó al menos 38 muertos, generó polémica entre los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quienes se responsabilizaron mutuamente por la operación de la política migratoria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que la política migratoria corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza el canciller Ebrard.

“Habrá quienes me dicen, bueno, ¿y por qué el secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema, si él no es encargado de operar el sistema migratorio? Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación, para efectos administrativos, hay un cuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien ese encarga del tema migratorio”, precisó en una entrevista con el periodista Joaquín López- Dóriga.

En inmediata respuesta, el responsable de la diplomacia envió un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó que "cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora".

Ebrard agregó que la secretaría a su cargo solicitó a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración la información necesaria para compartirla con los países hermanos.

"Les he compartido que según se nos ha informado por esas dependencias, los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la FGR", dijo el canciller en un hilo de tuits, aunque no especificó de qué responsables se trata.

Adán Augusto López aseguró, sin embargo, que la migración es un asunto compartido y se dijo dispuesto a “dar la cara” por el incendio.

“El gobierno no es de uno o de otro, el gobierno lo encabeza el presidente López Obrador y quienes estamos con él, pues tenemos la responsabilidad y esa responsabilidad es compartida de entrarle a los asuntos. Hoy me decían ‘es un tema delicado’, no, no hay temas delicados, es momento de atenderlo, de coordinar esfuerzos y de dar toda la atención posible a las víctimas”, agregó.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la política migratoria corresponde a la secretaría de Gobernación.

El artículo 27 de esa ley establece que a la Segob le corresponde: “Formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando, en términos de ley, la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes”.

Por su parte, durante la mañana el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, además de solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República abrir las investigaciones correspondientes, exigió que el INM revise sus protocolos en las estaciones migratorias.