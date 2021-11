AMLO advierte que Ejército podría distribuir medicamentos

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que, para terminar con el desabasto de medicamentos en el Sector Salud, el Ejército podría ser el encargado de la distribución de medicinas, tal como lo hizo con las vacunas de Covid-19.

En el marco de la 112 Asamblea General del IMSS que se desarrolló en Palacio Nacional, López Obrador dijo que, así como ordenó que las Fuerzas Armadas desarrollaran un mecanismo de distribución y logística para las vacunas para abatir la pandemia, anunció que de ser neceario “de esa misma manera vamos a distribuir los medicamentos y no van a faltar los medicamentos”, expresó.

El mandatario subrayó que el gobierno “entregaría la distribución de medicamentos al Ejército de ser necesario. Van a estar en las unidades médicas, en los centros de salud, en los hospitales, todos los medicamentos, ese es un compromiso”, subrayó.

El pasado 10 de noviembre el presidente durante su girta por Colima, puso un ultimátum al secretario de Salud y al director general del INSABI, Jorge Alcocer y Juan Ferrer, respectivamente, para que dejen de poner pretextos y terminen con el desabasto de medicamentos en el país.

“No quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos”, sostuvo el presidente.

Pero este martes, dijo en la Asamblea del IMSS reconoció que su gobierno tiene dificultades para surtir de medicamentos a la población y que, si es necesario, va a cumplir este compromiso con el Ejército.

Subrayó que ahora México puede comprar medicinas en cualquier país, pero que ahora, se tiene que crear un sistema de distribución para que lleguen los medicamentos a los hospitales y centros de salud.

Subrayó que así como llegan mercancías o los refrescos a las comunidades más apartadas, “así queremos que lleguen los medicamentos, es un desafío y nosotros estamos acostumbrados a eso”, sentenció.

Por otra parte, agradeció a todos los trabajadores “que se aplicaron a fondo para enfrentar la pandemia del Covid-19” y respaldó al director general del IMSS, Zoé Robledo por su trabajo.

Subrayó que el IMSS es una institución ejemplar y que gracias a ella nadie se quedó sin una cama para atenderlo y “no nos rebasó la pandemia”.

Al encabezar la Asamblea en el Patio Central de Palacio Nacional, el mandatario destacó que todo el personal sanitario del IMSS se entregó en cuerpo y alma en medio de la tragedia de la pandemia a salvar, “sin la protección suficiente, necesaria, porque no teníamos equipos suficientes para protegerlos, entonces sí aplica el que actuaron como héroes y heroínas todos los trabajadores del IMSS y del Sector Salud del país”, dijo.

El mandatario se comprometió con la población derechohabiente a lograr 4 aspectos básicos para el Seguro Social: que no falten los médicos, pues reconoció que hay un déficit de especialistas; en segundo lugar, que no falten medicamentos ni especialistas; mejorar las instalaciones e infraestructura del IMSS y, finalmente, contratar personal suficiente.