Zaldívar acusa presión por el caso de la guardería ABC; el ministro miente, responde Zavala

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que existió presión por parte del Gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa para proteger a la familia de su esposa Margarita Zavala por el caso de la guardería ABC.

Así lo dijo al presentar su libro “10 años de derechos, autobiografía jurisprudencial”, en el que aseguró que el caso guardería ABC y la responsabilidad de todos los servidores públicos implicados “sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública”.

“Debatí prácticamente solo y llevé el debate 3 días contra el resto del Pleno. Ganaron la votación pero no ganaron el debate; hoy, después de tantos años, el caso #GuarderíaABC sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública”. — CJF (@CJF_Mx) February 23, 2022

“Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo”, reprochó.

De acuerdo con el ministro, fue el propio secretario de Gobernación de aquel sexenio, Fernando Gómez Mont, quien al conocer sobre el proyecto que Zaldívar había elaborado sobre el caso le exigió echar marcha atrás a su proyecto, discusión que terminó en los gritos.

“En un momento me dice el secretario ‘dice el presidente que no te apoyamos para esto’ y yo le dije ‘dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado. Que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’”, aseguró.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, acusó presión del gobierno de Felipe Calderón por el caso de la Guardería ABC. / Foto: Cuartoscuro

El caso de la guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, donde diversas negligencias administrativas provocaron el fallecieron un total de 49 niñas y niños y más de 100 heridos luego de un incendio en la estancia infantil. Las investigaciones revelaron que una de las socias de la escuela era Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la entonces primera dama.

Es por ello que Zaldívar, sin revelar nombres, acusó que por lo menos dos de los ministros de la Corte en aquel entonces “leyeron como posicionamiento en el Pleno los memorandum que nos había llevado la autoridad. No tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción”.

A través de su cuenta de Twitter la ahora diputada federal, Margarita Zavala, acusó que el ministro Zaldívar “miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia”.

PMiente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que @FelipeCalderon entrara a la presidencia. Y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros — Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 23, 2022

“La concesión fue de años antes que @FelipeCalderon entrara a la presidencia. Y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros”, señaló.

Además, aseguró que al día siguiente de la tragedia su esposo y ella tuvieron “varios encuentros” en Hermosillo y la Ciudad de México con autoridades del país y familiares de las víctimas para “otorgar becas, pensiones, tratamiento, seguridad social, apoyo psicológico” y que incluso hoy en día ella tiene contacto con algunas de las mamás.

“Ya no tenga ocurrencias señor @ArturoZaldivarL y concéntrese en su trabajo que es la justicia en México y que poco ha hecho por ella en estos actos”, escribió.