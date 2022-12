Residencia española no sustraería de la justicia a Felipe Calderón, advierte Ebrard

El canciller, Marcelo Ebrard, advirtió que el hecho de que el expresidente Felipe Calderón haya obtenido el permiso de residencia del gobierno de España, no lo exculpa ni lo sustraería de la justicia en caso de encontrársele alguna acción fundada en México.

“Respetamos las normas y las decisiones que tome España en el ámbito de su competencia, pero yo diría que para estos personajes y otros, esto no los exculpa, ni los sustrae a la acción de la justicia, cuando haya alguna acción fundada y motivada en México, inmediatamente se procedería como siempre lo hemos hecho con España, como lo hemos hecho en otros casos”, advirtió Ebrard durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo español, José Manuel Albores Bueno.

El canciller español confirmó que Calderón, así como los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, solicitaron al gobierno de Madrid la residencia española, “como lo hacen miles de personas todos los años” en un proceso que dijo, es administrativo y no discrecional.

“El expresidente Salinas de Gortari, el expresidente Peña Nieto y el expresidente Calderón, han hecho una solicitudes de visado de residencia, como hacen miles de personas todos los años. Es un procedimiento que no es discrecional, sino administrativo, en el que hay que acreditar una serie de requisitos y una vez que se acreditan las autoridades administrativas toman la decisión de conceder esos visados. Insisto, ni prejuzgan ni dejan de prejuzgar ninguna situación, sino que se hace de acuerdo a unos requisitos determinados que si se cumplen, se conceden los visados como ha sido en estos casos”, afirmó el canciller Albores.

Relanzamiento de lazos entre México y España

Ambos cancilleres encabezaron la reunión de la XIII reunión de la Comisión Binacional México-España, con la cual ambas naciones decidieron relanzar la relación bilateral, luego de diez meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la puso en pausa.

"A lo que en su momento se refirió el Presidente con la pausa es a la reflexión respecto a la relación bilateral hacia dónde va y creo que lo que hemos hecho el día de hoy es ver en qué estamos de acuerdo, qué programa tenemos en común y se ha resuelto, con la autorización del Presidente evidentemente, llevar a cabo esta Comisión Binacional. Entonces, yo diría, en lo que hace a la relación política bilateral, sí hay, estamos entrando a un relanzamiento", dijo Ebrard.

Por su parte, Albares consideró que una relación como la que existe entre México y España no se puede pausar pues son miles los intercambios que se dan a nivel cultural, económico y educativo todos los días y esta dinámica no solo no se ha detenido, sino que ha crecido.

"Es imposible pausar las relaciones entre España y México porque es imposible pausar la relación entre dos hermanos, es imposible pausar la relación entre tantos miles y miles y miles de españoles y mexicanos que todos los años cruzan el Atlántico para trabajar, para ir a universidades, para intercambios, para incorporarse a distintas empresas", dijo.

En la conferencia ofrecida en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Albares añadió que la relación de su país con México es profunda y quiere fortalecerla debido a que tienen en común no solo el idioma, sino también valores que son comunes a toda Europa.

"España va a ser un esfuerzo para situar, no solamente durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que van a ser seis meses, sino definitivamente, para siempre, a América Latina y por su puesto a México en el corazón de la acción política de la Unión Europea”, destacó.

El pasado 9 de febrero, López Obrador anunció que las relaciones con España se iban a pausar luego de que acusara a empresas de esa nación de ver a México como "tierra de conquista" y de "saquear" al País.









