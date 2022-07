“Soy ajeno a la traición, yo nunca me he rajado”, Monreal lanza su rap

El senador Ricardo Monreal Ávila lanzó este domingo su rap, canción con la que busca entrar a la carrera presidencial.

En su cuenta de Twitter el líder morenista publicó el videoclip de su #RapReal, una producción de Monrimoments, escribió Monreal.

La canción inicia: “No me gustan las poses, me gusta ser natural, sin frivolidades y sin poses. El político tiene que ser auténtico”.

La canción que habla de su trayectoria, aspiración política y sus gustos, dura 2 minutos con 38 segundos y muestra imágenes del senador.

¿Qué dice la canción?

“Hola, soy Ricardo, senador con doctorado, el progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado.

Yo sí soy de izquierda pero ese no es en mi respaldo, es mi dedicación y el trabajo realizado

Aspirante desde abajo, la experiencia de mi lado, diputado, senador, gobernante de mi estado.

Soy maestro de la UNAM frente a grupo de estudiantes, les enseño del derecho y el país salga adelante.

El futuro abanderado, sin ser nunca mencionado, aunque todos me conozcan por las reformas de AMLO.

Soy ajeno a la traición, yo nunca me he rajado, sigo invicto en cada elección en la que he participado.

Desde el Norte hasta el Sur, todos juntos como hermanos, cambiemos el país con mejores resultados.

Todos con Monreal, todos con Monreal.

Vamos todos juntos para lograr este cambio.

Todos vamos a luchar, no nos vamos a dejar.

Siempre he sido leal con la gente y mis paisanos, tengo mi propio criterio y nadie puede cuestionarlo.

Sencillo desde niño, Zacatecas bien lo sabe, soñador desde chiquillo, siempre quise cambios grandes.

Paso a paso conquisté todo sitio al que llegué, buenas cuentas entregué y su cariño me gané

y fue gracias a mi fe que yo salí adelante, el Santo Niño de Atocha siempre ha sido mi estandarte”.

Monreal canta a lado de los hermanos raperos José y Ricardo, autores de la música y la letra, en la que también intervino el senador.