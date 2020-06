PAN y PRD amarran alianza para el 2021; los LeBarón entre sus candidatos

Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática alistan una alianza electoral parcial, entre 75 y 100 distritos, con la designación de liderazgos de la sociedad civil, para recuperar su representatividad en el Congreso y alinean un acuerdo para candidaturas a gobernador en al menos tres entidades para 2021.

Los comedores de San Ángel fueron los cuarteles en donde hace varios meses estos partidos iniciaron las negociaciones. En los jardines del restaurante San Ángel Inn, Marko Cortés Mendoza (PAN) y Ángel Ávila Romero (PRD) cerraron el acuerdo del número máximo de distritos para ir coaligados y empezaron a analizar perfiles, a los cuales buscarán para ofrecerles candidaturas, entre los que destacan las líderes del movimiento feminista, Octavio Paredes, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias y los hermanos LeBarón.

Esta negociación se aceleró luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó el 9 de junio en su conferencia de prensa un plan electoral denominado “Rescatemos a México. Proyecto BOA”, en donde supuestamente todos sus adversarios urdieron una estrategia para debilitar su imagen no sólo en México, sino desde Washington, rumbo al 2021.

“No sólo hemos hablado de candidatos de los partidos, sino de personajes externos, de la sociedad civil”, comentó el perredista Ángel Ávila en entrevista con El Sol de México.

De acuerdo con un diagnóstico interno del PRD, al cual tuvo acceso este diario, las alianzas se harán en Nayarit, Veracruz, Durango, Estado de México y Ciudad de México. El PRD participaría solo en 200 de 300 distritos, en Guerrero y Tabasco, entre otros. Mientras que el PAN apostaría a sus bastiones en Querétaro, Sonora y Chihuahua.

En las conversaciones iniciales estuvo Movimiento Ciudadano, que dejó claro que este no es el momento de hablar del tema, pero no cerró la puerta. Y no alcanzaron los acuerdos necesarios para participar en Nuevo León, ya que este partido naranja quiere apostar al impulso de la imagen de la ola regia, encabezada por Luis Donaldo Colosio y Samuel García. Según los primeros cálculos, por el voto fraccionado, cualquier partido gana con 25 puntos. “Agradecemos la invitación de buena fe que hace Marko Cortés, dirigente Nacional del PAN, pero en Movimiento Ciudadano no creemos, al día de hoy, que la alternativa para el 2021 sea la formación de bloques, un escenario de polarización al que el Presidente de la República quiere llevar al país.

Hacemos un llamado respetuoso a todas las fuerzas políticas, en particular a las de oposición, a no caer en la trampa del Presidente, quien ante la emergencia sanitaria y la crisis económica que vive el país, se ha dedicado a crear distractores y a polarizar al país”, expresó en un comunicado Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de MC. . Pese al rechazo de Movimiento Ciudadano de hacer públicas las negociaciones, Cortés Mendoza explicó que el PAN prepara reformas a sus estatutos internos para postular candidatos externos al partido.