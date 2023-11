Marcelo Ebrard no hizo registro para ser aspirante presidencial de MC

El ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón, no se registró en el partido político Movimiento Ciudadano para la precandidatura a la presidencia de la República del 2024, pues este domingo cerró la convocatoria a la que no asistió.

Personas cercanas a Marcelo Ebrard, consultadas por El Sol de México, manifestaron que no tenía programado acudir al registro de Movimiento Ciudadano, pues tenía otras actividades.

También trascendió que este lunes podría dar a conocer algunos aspectos de su futuro político, por lo que no se descartaría que se anuncie una conferencia de prensa.

Marcelo Ebrard hasta el momento sigue dentro del partido Morena, al cual no ha renunciado ni se ha manifestado su posición dentro de este grupo político.

A las 19 horas se cerró el registro en la sede nacional de MC en dónde se le esperaba para que se registrada, sin embargo no acudió, mientras que medios de información se mantenían alertas por si llegaba el excanciller Marcelo Ebrard.

Por la tarde, Dante Delgado anunció que de no ser a través del registro, habría la oportunidad de platicar Marcelo Ebrard por la vía política, al que también se refirió como una gran persona, con una gran trayectoria y gran experiencia.









