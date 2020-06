La Mañanera vista por Reyes Razo | "¡No coincido con esos gobernadores!": Cuitláhuac García

Era muy temprano en Xalapa cuando el gobernador de Veracruz, el señor Cuitláhuac García Jiménez recibió tal alud de elogios, felicitaciones, aplausos y reconocimientos que le hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador que se sintió en una nube muy alta y decidió ponerse a la altura del Jefe de Estado y cargó contra gobernadores de partido opositor y con brío los ubicó:

"Golpistas… separatistas… se atreven a diferir con la estrategia nacional que trazó el Gobierno Federal para combatir a la pandemia. Mal que debe unirnos. Peste que nos uniría para combatirla. ¡No para separarnos!”.

"¡Solos no podemos con la pandemia!” exclamó el gobernador Cuitláhuac García que según López Obrador- sí da lustre a Veracruz pues “los de antes -añadió el presidente- se clavaban- todo lo que podían clavarse".

“¡Yo no coincido con esos gobernadores!- proclamó García Jiménez. ¡No es esta la hora de hacer grupos! Es negativo para el interés nacional. Veracruz, mi gobierno sigue la ruta que marcan los sabios mexicanos. Tal como lo dice el Gobierno Federal. A la manera del Presidente López Obrador aquí se ve primero por los pobres”.

Le salió lo García Jiménez al gobernador de Veracruz. Se ufanó de triunfo legal. "Aquí ya se votó la Reforma Electoral que reduce a la mitad las prerrogativas que disfrutan los partidos políticos. Ya no gastarán tanto dinero en elecciones”.

López Obrador no ocultó su asombro. Gesto y actitud corporal de quien recibe una buena nueva. Tanto así que le preguntó:

"¿Cuánto ahorrarás, Cuitláhuac?"-

"Como 500 millones, señor- balbuceó el felicitadísimo gobernador.

"¡Qué bueno! -festejó López Obrador. Pues las elecciones son carísimas en México. Durante muchos años no sirvieron para nada. Derroche de dinero y fraude electoral. Magnífico”.

Pero no pasó mucho tiempo para que el propio López Obrador quien ejemplificó el éxito de Cuitláhuac García con estas palabras:

"Cuitláhuac es hombre honesto. Viéndolo bien eso -la honestidad- basta para hacer un buen gobierno. Si el hombre que gobierna a un estado no es corrupto, no roba, se fortalece la autoridad. Salta l vista de todos que aquí hay un gobierno que marca línea: La autoridad no tiene lazos, ni ligas con el crimen organizado. Tampoco con los delincuentes. Ni "los de cuello blanco".

"Pues en su lucha contra el narcotráfico, este gobierno no trata con ninguna banda. No da protección a unos y persigue a otros. No se da en mi gobierno caso parecido al del señor García Luna. Secretario de Seguridad hoy sujeto proceso en Estados Unidos.

"El Gabinete de Seguridad Nacional no se propone dar golpes propagandísticos al perseguir a delincuentes de fama. Claro que interesa capturar a cabecillas. Nuestra lucha tiene otra estrategia.

"Se finca en Bienestar para la Paz y Para la Justicia. Atender al pueblo. Privilegiarlo. Resolver sus necesidades. Mi gobierno cuida, protege, apoya al 70 por ciento de los mexicanos. Protección, cuidado que va de abajo hacia arriba...

Alguien le planteó al Presidente López Obrador que gobernadores de Acción Nacional se reunieron para manifestarse partidarios de una Nueva Ley de Coordinación Fiscal.

A lo que él repuso:

"No quiero andar, participar en "dimes y diretes". Yo gobierno con apego a la Constitución y las leyes. Los gobernadores reciben puntualmente lo que la ley fija.

"Aprovecho para decirle a Cuitláhuac que no es apropiado llamar "separatistas" y "golpistas" a esos gobernadores. No procuran la fragmentación del país. Ni "separatistas" ya que no urden maniobras.

"Creo -dijo López Obrador - que estamos ante un fenómeno que exige equilibrio. Dar con el "Justo Medio". Yo no puedo permitir que se me ningunee. Menos que se ofenda l Investidura Presidencial Yo no debo ser instrumento de un gobernador que me acusa de maniobrar en su contra "desde los sótanos del poder de la Secretaría de Gobernación. ¡Como si hoy fuera lo de antes! Épocas hubo en que ahí existieron mazmorras para encerrar a enemigos políticos. Sótanos del poder...Jejeje

"Tiempos de elección. Me atacan mucho Sin cesar. En nuestra historia el Presidente Madero fue duramente atacado. Bueno, también Don Benito Juárez. Y yo. Toda proporción guardada.

"Mis adversarios son los conservadores. Hipócritas, sí. Ensarapados, sí. Corruptos, sí. Enmascaran intenciones. Hoy protestan. Contra mí. Impecable. Están en su derecho. Lo hacen pacíficamente. Aquí no se construye una dictadura. Sí, una democracia.

"Busquemos el equilibrio”, sugirió López Obrador.