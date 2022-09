Informe de AMLO serán promesas incumplidas, mentiras y retrocesos, reprocha oposición

El Presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, consideró que el IV Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador "será una sarta de mentiras, nada que ver con la realidad; en lugar de difundir anuncios televisivos y de radio diciendo que el país va de maravilla, debería de explicar cómo va a resolver los graves problemas sociales, económicos y políticos que se enfrentan".

El líder del Sol Azteca, mencionó que el Ejecutivo Federal debería reconocer autocríticamente que mintió a los mexicanos al no cumplir sus 100 promesas de campaña y admitir que su gobierno es un fracaso.

"Debería de reconocer que ha fallado, tu dijiste Andrés Manuel que el principal sello de tu gobierno era el tema de inseguridad y que si no lograbas resolverlo entonces no habría tenido razón, pero no cumpliste", expresó.

Afirmó que la crisis de inseguridad es grave, "que hable con la verdad y diga a la sociedad mexicana que no se ha reducido el índice delictivo y que el país no es más seguro al registrar 132 mil 469 homicidios en su mandato y al situarse en el más violento de la historia moderna".

"Lo que tendría que decir el presidente es que se va a fortalecer a las policías civiles, tanto estatales como municipales, en lugar de que ande inventando fórmulas y argumente que con el paso de la Guardia Nacional a la Sedena ya se resolverán los problemas de inseguridad", señaló.

En relación al tema de materia económica, dijo que la crisis inflacionaria alcanzó 8.62 por ciento, mientyras que hubo un nimio crecimiento de 0.84 por ciento, caídas trimestrales del PIB, una recesión técnica y el aumento de productos básicos, a lo que el mandatario federal tendría que anunciar un Plan de Emergencia Nacional y decretar que el precio de la tortilla se fije en 10 pesos el kilo para ayudar a las familias más vulnerables.

Por su parte, el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, coincidió con Jesús Zambrano, de que el informe de gobierno del presidente López Obrador representa cuatro años de promesas incumplidas, mentiras y retrocesos, porque es innegable que todos los problemas del país se incrementaron, como es la violencia, los homicidios y feminicidios que se dispararon en todo el país.

Recordó que hay una estrategia fallida, de “abrazos y no balazos” fue un rotundo fracaso, doblegaron a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional que se le aprobó al gobierno federal por unanimidad, no ha funcionado.

En el tema económico, Cortés Mendoza, refirió que López Obrador no apoyó al sector productivo de los productos básicos y hoy la canasta básica es inalcanzable para muchas familias por el aumento de precios. A los adultos mayores no les alcanza ni siquiera para comprar los medicamentos.

Además, ofreció un sistema de salud como el de Noruega y este nunca llegó, desaparecieron el Seguro Popular que daba cobertura hasta a las enfermedades costosas, a los niños con cáncer, y hoy no da cobertura, no ha nacido bien el INSABI, no hay medicamentos, sentenció.