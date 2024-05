EU condiciona los apoyos a México por deuda de agua

La capacitación de fuerzas del orden que combaten a los grupos del crimen organizado en México y otros fondos para apoyos federales que otorga Estados Unidos a nuestro país podrían suspenderse si no cumple con su parte del tratado de agua de 1944, que le exige enviar 431.7 millones de metros cúbicos anuales del líquido desde el Río Bravo, en ciclos de cinco años.

Esta semana, un grupo bipartidista de legisladores de Texas envió una carta a los responsables de los fondos en la Cámara de Representantes y el Senado, en la que acusan a México de exacerbar la escasez de agua que afecta a los agricultores del sur del estado por no entregar a tiempo la parte del líquido que le toca. Además, exigen retener la ayuda si no cumple.

México tiene hasta octubre del próximo año para cumplir con la cuota de agua, pero hasta ahora sólo ha enviado alrededor de 30 por ciento, lo que representa la cantidad más baja de cualquier ciclo de cuatro o cinco años desde 1992, de acuerdo con datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), encargada de supervisa el tratado.

“Los agricultores y ganaderos de todo el sur de Texas siguen bajo continua presión financiera y podrían sufrir un destino similar al de la industria azucarera si México continúa reteniendo agua”, escribieron los legisladores en la misiva.

Destacan que, incluso, el ingenio azucarero Rio Grande Valley Sugar Growers tuvo que cerrar en febrero pasado después de 50 años, debido a la repetida escasez de agua y con ello más de 500 trabajadores quedaron sin empleo.

Aunque los legisladores no especifican qué tipo de fondos federales para México deberían retenerse, la oficina de la senadora Mónica De La Cruz, republicana por McAllen, una de las firmantes de la carta, respondió a El Sol de México a través de un correo electrónico que “México podría verse afectado en la ayuda financiera que recibe para reforzar las fuerzas del orden e incluso para la lucha contra el narcotráfico” si no entrega el agua que le corresponde. “De alguna manera México debe garantizar que cumplirá con el tratado y entregará puntualmente el agua que le corresponde para no afectar a los estadounidenses”, agregó.

El gobierno del presidente Joe Biden comprometió más de 138 millones de dólares en asistencia al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el último año fiscal, que abarca de septiembre de 2023 a octubre de 2024.

México afirma que su capacidad para suministrar agua es limitada debido a las condiciones de sequía en su lado de la frontera. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), actualmente 79.4 por ciento del territorio mexicano enfrenta sequía de grave a extrema.

Los estados del norte que colindan con Estados Unidos, como Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, presentan entre 80 y 90 por ciento de su territorio sin agua y las presas internacionales La Amistad y Falcón se encuentran por debajo de 22 por ciento de su capacidad.

“Dado que los esfuerzos por negociar un compromiso razonable entre nuestros países no han logrado producir una solución aceptable para nuestros electores, instamos a usted y a sus colegas en el Comité de Asignaciones a retener los fondos designados para México hasta que México haya aceptado proporcionar fondos más confiables y entregas constantes de agua a los Estados Unidos”, agrega la carta, firmada además por los senadores John Cornyn y Ted Cruz, entre otros.

En el año 2020 México estuvo a punto de incumplir el tratado de agua con Estados Unidos debido a la sequía, pero apenas tres días antes de que venciera el plazo, en octubre logró transferir 130 millones de metros cúbicos de líquido a la Unión Americana. El agua fue extraída de dos presas de Nuevo León y Tamaulipas, provocando la molestia de agricultores de esos estados.

Los texanos, en especial, han estado presionando al Congreso por el tema del agua durante meses. El republicano John Cornyn ha insistido en que “Estados Unidos debe utilizar todas las herramientas diplomáticas a su disposición para garantizar el cumplimiento de México, por lo que continuaremos buscando formas de apoyar a la comunidad agrícola del sur de Texas, que sufre por la falta de agua”.