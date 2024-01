AMLO quiere al 11% de la Guardia Nacional en Guerrero

Guerrero será la entidad que cuente con más efectivos de la Guardia Nacional desplegados en territorio nacional, según fuentes de esa institución, ya que tendrá al menos a 14 mil 620 efectivos con presencia en el estado gobernado por la morenista Evelyn Salgado.

Esto representa 11.25 por ciento del total de elementos de la Guardia Nacional, que de acuerdo con la fuente consultada, a inicios de este año tenía unos 130 mil guardias reclutados en todo el país.

“Vamos a incrementar el número de elementos para la seguridad en Guerrero en más de 10 mil integrantes de la Guardia Nacional. Sólo Acapulco va a tener como nunca instalaciones para la Guardia Nacional”, dijo el secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, ayer durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agregó que se les construirán viviendas a las familias de los guardias.

La presencia actual en Guerrero de efectivos de dicha corporación, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC), es de 10 mil elementos, incluyendo los cinco mil 120 efectivos que ya tenían presencia permanente en el estado luego de la contingencia por el paso del huracán Otis, en octubre pasado.

Según la fuente de dicha institución, la estrategia en este despliegue de la Guardia Nacional en territorio guerrerense es tanto para el plan de seguridad, como para la reconstrucción y reactivación del puerto de Acapulco, luego del devastador impacto del huracán, además, reforzarán la seguridad tras las masacres de la semana pasada en Petatlán y Heliodoro Castillo, en la sierra del estado.

“El despliegue de 10 mil efectivos ya está allá (en Guerrero). Pasada la contingencia fueron llegando poco a poco. Para el despliegue de los 14 mil 620 se hará en forma progresiva. La idea es que estos elementos ya se queden en Guerrero de forma permanente”, expuso.

El plan de la Guardia Nacional para Guerrero contempla la edificación de 76 cuarteles más sólo en el municipio de Acapulco, aparte de los tres que ya están terminados y los dos que están pendientes de construir, para un total de 81 cuarteles en el puerto.

“Estamos hablando de una inversión de más de cinco mil millones de pesos para este plan. Y ya vamos a iniciar en este mes la construcción de todos los cuarteles y de estas instalaciones porque tenemos el compromiso de entregarlas antes de que concluya nuestra responsabilidad, es decir, antes de septiembre”, dijo el Presidente ayer desde Acapulco.

El despliegue es tanto para el plan de seguridad como para la reconstrucción y reactivación del puerto de Acapulco

El presupuesto asignado a la Guardia Nacional para este año es de 70.7 mil millones de pesos, que representa casi 70 por ciento del de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) —a la que está adscrita— que es de 105.8 mil millones de pesos.

“En el Plan de Seguridad para blindar el municipio de Acapulco se contabilizan 234 colonias, pero al menos 38 cuarteles de la Guardia Nacional se pondrán en el mismo número de colonias con más de mil viviendas; cada cuartel, con un total de 250 efectivos”, expuso.

Sobre la violencia en Guerrero, el Presidente dijo que “hay todavía algunas comunidades en donde se protege bandas de delincuentes, en donde las bandas de delincuentes tienen sus bases de apoyo, de protección”.

En ese municipio, el pasado sábado, se registró un enfrentamiento en un palenque entre presuntos integrantes de grupos criminales rivales, que dejó un saldo de 13 muertos, de acuerdo con una síndica de Petatlán.

“Acabo de hacer mención a lo de este palenque clandestino en donde lamentablemente perdieron la vida unas personas. Se está haciendo una investigación, parte de eso es a lo que me refería a las detenciones. Todavía no se atienden los elementos, pero es parte de las investigaciones que se están llevando a cabo, todo, parece que es una confrontación entre grupos. Pero se está trabajando en las investigaciones y no adelantemos hipótesis y mucho menos en las resoluciones que corresponden a las autoridades."