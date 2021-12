AMLO propone que encuestadoras hagan consulta

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que si el Instituto Nacional Electoral (INE) insiste en no hacer la consulta para la revocación de mandato o la sigue demorando, con lo que ha calificado como tácticas dilatorias, contratará a 10 encuestadoras para que realicen dicho ejercicio.

“Si (el INE) pasara el tiempo con tácticas dilatorias (…), pues los ciudadanos podríamos llevar a cabo la consulta, o buscar mecanismos, a ver, 10 encuestadoras, 10 de las de más antigüedad y credibilidad”, propuso el Presidente al ser cuestionado respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al Instituto seguir con las actividades de la consulta para la revocación de mandato.

El Consejo General del INE había acordado el pasado viernes que aplazaría las actividades de la revocación de mandato bajo el argumento que carece de recursos, pero el miércoles por la noche, la SCJN decidió echar abajo dicho acuerdo.

Ese día, la Suprema Corte aceptó a trámite la controversia constitucional de la Cámara de Diputados en la que acusaba al INE de asumir facultades exclusivas del Poder Legislativo al aplazar la revocación.

Junto a la admisión a trámite, la Corte otorgó una suspensión al acuerdo, por lo que el INE debe reanudar las actividades.

Ante esto, el presidente López Obrador dijo que le gustó la decisión de la Corte y calificó el acuerdo del INE como un agravio a la democracia.

“Me gustó la resolución de la Corte para que siga adelante el proceso de revocación del mandato. Aunque tampoco concluye el litigio, pero fue muy importante”, declaró.

Agregó que “sí fue una muy buena decisión (…) porque no se debe de obstaculizar la democracia y, segundo, no se debe violar la Constitución”.

Asimismo, abundó que para realizar la consulta con las encuestadoras, se podría hacer una cooperación entre la ciudadanía para pagarle a estas empresas o incluso que trabajen de manera voluntaria.

“Hacemos una cooperación para pagarles y en una de esas hasta lo hacen de manera voluntaria”, planteó el mandatario en su conferencia matutina.

Respecto a la pregunta para que continúe su mandato, el Presidente consideró que se debe mantener el mismo cuestionario que acordó el Máximo Tribunal y que el resultado de la consulta podría darse a conocer en su conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Y a ver ¿qué dicen a la pregunta? Igual, la misma pregunta, ¿quieres que continúe el Presidente o que renuncie? Nada más sí o no, que continúe sí, que se vaya, o que no continúe y ya, y damos a conocer aquí los resultados (en Palacio Nacional), pero no va a quedar así de que ya no quisieron y no vamos a hacer nada, pues ¿cómo? ¿Cómo es eso? Claro que vamos a hacer”, dijo el mandatario.

El Presidente afirmó que pueden cambiar los consejeros, pues “no son eternos”, pero recalcó que se debe dejar un precedente histórico para someter a escrutinio a los presidentes que vengan.

“Bajo cualquier circunstancia tiene que quedar (la revocación de mandato) vigente para que cualquier presidente tenga que someterse al escrutinio público, al gran jurado, a la voluntad del soberano, del pueblo”, concluyó .

Mientras, el INE aseguró que acatará la decisión de la Suprema Corte de continuar con la realización de la revocación de mandato, pero aseveró que se mantendrá atento a cómo se resolverá la resolución de fondo.

"El Instituto se mantendrá atento a la resolución de fondo que realice la SCJN respecto de la controversia constitucional que interpuso el pasado 7 de diciembre ante la insuficiencia presupuestal para la organización de este ejercicio de participación ciudadana, ya que, por lo pronto, la determinación comunicada este jueves por la SCJN tiene carácter de provisional y no resuelve el fondo del asunto", dice un comunicado del Instituto.