Juez absuelve a Rosario Robles por caso Estafa Maestra

Este viernes, un juez federal absolvió a la exaecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, en el caso conocido como la “Estafa Maestra” que generó un desfalco al erario por más de 7 mil millones de pesos.

Con la decisión tomada esta tarde por el juez Roberto Omar Pérez Gorostieta, la exfuncionaria federal no volverá a pisar un penal por conducto por el delito de uso indebido del servicio público que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019.

Asimismo, le fueron retiradas todas las medidas cautelares en su contra, de tal manera que a partir de hoy ya no tendrá que acudir a firmar quincenalmente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), no tendrá prohibido salir del país y ya no estará sujeta a prisión domiciliaria.

Ahora, debido a la reclasificación hecha por el juzgador, de delito a falta administrativa, Rosario Robles sólo puede ser sancionada con la inhabilitación para ejercer un cargo público en caso de que sea encontrada culpable.

No obstante, el fallo de este jueves no es algo definitivo, ya que aún puede ser impugnada por la FGR y la Auditoría Superior de la Federación ante un juez de amparo.

En su explicación, en la que por momentos hizo creer que no reclasificaría el delito y causó preocupación en la exfuncionaria, su familia y su equipo legal, Pérez Gorostieta autorizó el sobreseimiento de la causa penal pues, dijo, la Fiscalía no sustentó debidamente las acusaciones en materia penal.

“(Por ello) considero que las conductas atribuidas a Rosario Robles imputadas por la Fiscalía deben ser perseguidas por la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y no por el artículo 214 del Código Penal Federal”, señaló.

Al salir de los juzgados del Reclusorio Sur, Robles se dijo feliz de ser absuelta, por lo que agradeció a su equipo de abogados encabezados por Epigmenio Mendieta quien, dijo, logró una “sentencia sin precedentes”.

“Creo que se demostró que los derechos humanos fundamentales como el debido proceso y otros aspectos se vulneraron durante estos más de tres años y, particularmente, por haberme privado de mi libertad”, sostuvo.

Advirtió también que ella cumplió con las disposiciones de la ley y se presentó siempre que las autoridades la requirieron y que a pesar de eso, no le han encontrado “un solo peso que yo no haya obtenido fruto de mi trabajo”.

“Yo cumplí con todas las disposiciones, tres años estuve encarcelada, cada 15 días iba a firmar, mi pasaporte entregué. Siempre acaté la disposición de la autoridad desde el primer momento y yo creo que hoy hay una retribución”, concluyó.

Por su parte, y entre lágrimas, su hija Mariana Moguel reconoció la actuación del juez de Control, quien, dijo, se apegó a lo que establece la Constitución y a la separación de poderes, pues ratificó lo que la exsecretaria y su defensa sostuvieron desde que fue imputada en agosto de 2019.

“Hoy se hace justicia y como lo he dicho y como lo señalo no es sólo Rosario son las miles de Rosarios de este país que merecen, en efecto, un juez como el que día de hoy reconozco completamente apegado a nuestra Carta Magna, a la separación de poderes; y por supuesto me siento inmensamente feliz porque como lo dije un día, voy a tener a mi madre con una mano en la madre de su hija y con la otra su justicia”, indicó.