FGR no ha aportado elementos para abrir investigación contra campaña de EPN: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) no ha aportado elementos con el fin de abrir una nueva carpeta o robustecer alguna investigación sobre dinero ilegal utilizado en la campaña electoral del 2012 para favorecer al expresidente Enrique Peña Nieto, como lo señaló Emilio “N”.

En conferencia de prensa donde ofreció detalles sobre el presupuesto a ejercer en el proceso electoral del próximo año, el consejero Ciro Murayama Rendón mencionó que el Instituto no ha recibido notificación alguna sobre este tema.

“Lo quiero decir con toda franqueza, el INE no tiene ninguna comunicación oficial o institucional con la Fiscalía General de la República (FGR) que aporte un solo elemento para abrir una nueva investigación o para robustecer alguna en curso”, externó.

En la acusación que hace Emilio “N”, señala que el exmandatario Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, recibieron sobornos de por lo menos 100 millones de pesos por parte de la empresa brasileña Odebrecht, dinero que habría sido destinado para la campaña electoral del PRI en el 2012.

Por lo anterior, Murayama Rendón enfatizó que el INE se debe mantener con “una línea de plena institucionalidad y procedimientos en el marco legal”, por lo que “no serían sino las comunicaciones y evidencias formales lo que nos lleve a iniciar o robustecer investigaciones”.

Desde el 2017, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una denuncia ante el INE en contra del PRI y el presidente Enrique Peña Nieto, por haber financiado la campaña electoral de 2012 de manera ilegal a través de los sobornos de la empresa Odebrecht, que habrían sido entregados a Emilio “N”, primero como coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña Nieto y luego como titular de Pemex.

Ciro Murayama insistió en que “hasta el momento no hay nada”, no existe notificación oficial que permita que algo vaya a cambiar.

“Hasta el momento nada hay. Sobre lo demás yo no quiero especular, no está en mis atribuciones contribuir a la especulación pública, pero les digo que no hay ninguna notificación oficial que nos permita decir que algo va a cambiar. Si la recibimos, se analizará pero no hay nada”, externó.