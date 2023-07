Zacatepec despide a su jefe de policía por abuso de autoridad

El alcalde de Zacatepec, José Luis Maya Torres informó que el director de Tránsito del municipio fue destituído luego del abuso de autoridad que se ejerció durante una revisión automovilística como parte del operativo alcoholímetro que se llevó a cabo el fin de semana pasado; al frente de la corporación quedó Jorge Popoca González, quien fue designado como encargado de despacho.

"Quiero decir primero a quienes transitan en el municipio que lo primero que nos interesa también es el bienestar de ellos mismos, precisamente por eso se aplicó un alcoholímetro en Zacatepec, para buscar el bienestar general, ha ocasionado muchísimas molestias para algunos…en este sábado especial, se suscitaron ciertos abusos de autoridad en lo que respecta al video que se muestra, definitivamente digo se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias", aseveró el edil.

Maya Torres, quien aspira a la reelección en la presidencia municipal, manifestó que desafortunadamente las acciones previas y que desembocaron los actos agresivos del jefe policíaco no quedaron registradas en cámara, sin embargo, por todo lo que ocasionó el altercado se tomó la decisión de separar del cargo al director de Tránsito, que es el que debía de poner orden en estos procedimientos, ya sea de sometimiento cuando una persona en estado de ebriedad no quiera cooperar con la autoridad, obviamente respetando los protocolos, los cuales no se efectuaron con los jóvenes agredidos.

"No toleramos, ni toleraremos ese tipo de acto de abuso de autoridades, por ello que, independientemente de que se sigan investigaciones a través de del órgano de asuntos internos del municipio o algún procedimiento que se lleve de manera externa, tenemos que separar a la autoridad del cargo, es una persona que ya no labora con nosotros definitivamente, por el tipo de acciones que se llevaron a cabo que no fueron las correctas”, agregó el edil.

De acuerdo al protocolo de actuación, señaló, si una persona se pone agresiva en este tipo de eventos se debe poner a disposición del Ministerio Público, que es la autoridad que se va a encargar del caso, sin embargo, no se llevó a cabo de esa manera el sábado pasado; como presidente municipal pido una disculpa a las partes también, porque este abuso que hace la autoridad, pero vamos a llevar a cabo las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades, afirmó Maya Torres.

Sobre el oficial que fue designado como encargado despacho de Tránsito y Vialidad, el alcalde dijo que tiene buena trayectoria y cuenta con todos los elementos para poder estar al frente del área mientras se define a un nuevo titular permanente.

El edil aclaró que continuarán los operativos del alcoholímetro en Zacatepec, al tiempo que exhortó a la población a no abusar del alcohol cuando vayan a manejar, para prevenir accidentes y que evitar que reciban sanciones durante las revisiones.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube