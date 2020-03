[VIDEO] Varados, 13 alumnos de la UAEM

VIDEO || Más de una decena de universitarios están en el extranjero: UAEM

Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado (UAEM) que habían viajado para algún intercambio o proyecto escolar tendrán que esperar su regreso a Morelos luego de la contingencia implementada en el mundo, reconoció el rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien destacó que ninguno de ellos ha manifestado tener algún síntoma relacionado con el covid-19.

“Son 13 alumnos que aún se encuentran países como España, Alemania y Francia, ninguno ha presentando algún síntoma que tengan que ver con el Coronavirus pero están en sus casas también en cuarentena”.

Los estudiantes pertenecen a diversas facultades entre ellas la de Derecho, Psicología, Enfermería, y algunas otras relacionadas con el ramo de la salud; Urquiza Beltrán, dijo que se mantiene una estrecha comunicación tanto con los universitarios como con la familia.

“Les vamos a brindar todo el apoyo para cuando regresen a Morelos, todo lo que se requiera; en nuestra universidad hasta el momento no tenemos ningún caso sospechoso de Coronavirus pero nos mantenemos alertas”.

La sesión del Consejo Universitario de la UAEM quedará suspendida siendo así que ya se analiza si el informe del rector se pospone o se presenta de manera virtual.

“Se pospone el Consejo Universitario hasta pasando los 30 días que nos marcó la Secretaría de Educación Pública, esa pendiente mi segundo informe pero analizamos si lo podemos presentar por escrito o realizar el protocolo normal”.

El mismo estaba programado para antes de las vacaciones de Semana Santa, como parte de las responsabilidades del rector ante el máximo órgano de autoridad dentro de la UAEM; se da cuenta de las actividades realizadas en el año previo, los ahorros monetarios, y los apoyos que se consiguieron desde el gobierno federal y estatal, al igual que los avances académicos.

En todas las sedes de la UAEM quedaron suspendidas las clases hasta el 20 de abril, por lo que solo están acudiendo investigadores.

“Los alumnos desde ayer están recibiendo clases virtuales ya no están asistiendo, en el caso de los investigadores solo están acudiendo para no dejar algún pendiente como son proyectos y que estos no se tengan que detener, pero en sí es muy mínimo el personal que sigue acudiendo”.

En el caso de las unidades académicas, el personal está coordinándose con el objetivo de que también se sumen al programa de suspensión de clases.