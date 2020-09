[VIDEO] Registra buenas ventas el mercado ALM en fiestas patrias

Para comerciantes del mercado "Adolfo López Mateos" y sus "marchantes" el fervor patrio está por encima de cualquier pandemia, como quedó demostrado, pues afirman, desde este lunes y martes la gente se desbordó a esta central de abasto para comprar todos los productos y alimentos que requiere para preparar la cena de "La Noche Mexicana-Noche del Grito de Independencia", de este 15 de septiembre, pero siempre cumpliendo con las medidas sanitarias ordenadas por las autoridades, aseguraron.

Para locatarios como Antonio Martínez, "gracias a Dios, que ayer y hoy, más ayer que hoy hubo mucha gente que vino a comprar su carne para el pozole, todo lo que necesita para preparar la cena, hay un ambiente festivo, se percibe en los clientes", aseguró no sin dejar de expresar con una sonrisa su beneplácito.

Cuestionadas algunas amas de casa como Teresa "N" daban a conocer que ya habían comprado medio cabeza de cerdo para el pozole, al tiempo de revelar que en su familia algunos, "según no comen carne de cerdo, pero a la hora del pozole no les sabe con ninguna otra carne y se lo comen".

Por igual como Andrea "N" compraron la pata ya preparada para las tradicionales tostadas con que acompañarán el pozole, sin faltar el queso, el requesón y la longaniza para los tacos, que por igual cubiertos de lechuga, queso y crema habrán de darle más sabor al pozole que en su mayoría la gente lo prepara "blanco".

Pero también se dieron casos como el de Rocío "N", que reveló acompañada de una de sus hijas, que "yo iba a preparar nada más pozole, pero mis hijas me salieron con que querían mariscos, porque se les habían antojado y pues aquí estoy, voy a comprar los mariscos, para que todos comamos a gusto hoy".

Pero en medio del ambiente festivo que se percibía en el mercado "ALM", el comerciante Antonio Martínez, no dejó de señalar que no por ello se dejaron de cumplir con las normas sanitarias, por lo que en los pasillos de acceso a la nave principal como son por el área de andenes y donde se localiza la virgen, hay personas puestas por los locatarios, revisando la temperatura con termómetros digitales, dando gel antibacterial a todo el que llega, sin olvidar el cubrebocas, pues con todo y que el fervor patrio está más allá de cualquier contingencia no se deben de descuidar las medidas de protección.













