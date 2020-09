Fiestas Patrias: Se destaca labor para transformar Cuernavaca

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Cuernavaca, Orquídea Álvarez González, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 210 aniversario del inicio de la Independencia, realizada la mañana de este martes en la explanada de la sede Papagayo del Ayuntamiento capitalino.

“Somos un gobierno propositivo, no reactivo, no impositivo, no pasivo; como todos los morelenses, cada día nos enfrentamos a las barreras y a los cotos de poder de quienes no quieren perder sus privilegios y desconocen el proyecto de transformación que demanda nuestra entidad y nuestro país”.

La titular del DIF se dirigió al personal del Ayuntamiento, funcionarios, regidoras y regidores: “estamos al servicio de los cuernavacenses; de manera firme y con mucho amor a la ciudad, nuestro deber es transformar Cuernavaca para devolverle una administración digna, eficaz y transparente.”

La presidenta del DIF indicó que se trabaja sin descanso junto a la ciudadanía, “en cada calle, cada colonia, casa por casa, negocio por negocio, para adaptarnos a la nueva realidad, con nuevo conocimiento y mejores prácticas de higiene y salud, por lo que hoy Cuernavaca avanza con el apoyo de todos sus habitantes y sabe dominar a la pandemia,” concluyó Orquídea Álvarez.

Los participantes de la ceremonia rindieron honores a la Bandera; la Enseña Patria fue izada por el Secretario del Ayuntamiento, Erick Santiago Romero Benítez, acompañado en la Guardia de Honor, por la misma Orquídea Álvarez González y el regidor, Romualdo Salgado Valle.

Con información del Ayuntamiento de Cuernavaca