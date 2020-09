Casi nula la venta de artículos alusivos a Fiestas Patrias

Comerciantes de artículos alusivos a la fecha señalan que las ventas han disminuido en un 100 por ciento comparado con años anteriores.

La entrevistada pidió omitir su nombre, pero explicó que sus ventas han sido mínimas lo que afecta de manera directa a su familia que depende de su negocio en el mercado Hermenegildo Galeana.

Explicó en 15 días, desde cuando sacó los artículos del mes de septiembre, no ha vendido ni un par de huaraches, y fue el sábado pasado" buen día de ventas "que en todo el día sólo vendió una blusa de 100 pesos.

“Esta muy mal la economía no hemos vendido nada y sabemos que si no se vende hoy ya no vamos a vender estos artículos hasta el siguiente año, la gente viene, ve las cosas, pregunta el precio y se va".

Pidió a las familias de la región que tengan la posibilidad de comprar alimentos o artículos para esta fecha lo hagan en comercios locales y no en tiendas departamentales.

Rosaura Hernández | El Sol de Cuernavaca

Ni siquiera se venden los cubreboca tricolor

La situación económica y la pandemia ha hecho que los comerciantes tengan que ser cada vez más innovadores y opten por crear artículos de temporada para la ciudadanía.

Tal es el caso de estos cubrebocas tricolor, pese a que son alusivos al mes de septiembre y son útiles para combatir el coronavirus no han tenido respuesta entre los ciudadanos.

Cada uno está hecho de popelina y cuenta con doble capa, tiene un valor de $15 pesos y son lavables.

De 15 cubrebocas la comerciante sólo ha vendido 5 piezas. " la ganancia no es mucha, pensé que se venderían bien por lo de la pandemia, pero no, de 15 sólo he vendido cinco piezas".