Aparece Cuauhtémoc Blanco en la conferencia de Salud

Por primera vez desde que se declaró la pandemia en marzo pasado, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo apareció en la conferencia de Seguridad en la Salud, sólo para convocar a los ciudadanos a no celebrar el Grito de Independencia en la noche del 15 de septiembre. Por eso, la advertencia de los especialistas de Salud es que a pesar del color amarrillo, la emergencia no ha terminado; el llamado es a no realizar noches mexicanas en plazas y quedarse en casa, porque además, el desfile fue cancelado.

El mandatario celebró que la entidad haya pasado a color amarillo, en un mensaje que dio lectura, pidió no bajar la guardia y continuar con las medidas de higiene personal, así como respetar al máximo la sana distancia; “y aunque estamos en semáforo amarillo, el llamado es que seamos prudentes y moderados en estos festejos, eviten aglomeraciones ya que se pueden generar fuentes de contagio y rebrotes, vamos por buen camino pero falta mucho por recorrer y hacer, a seis meses de esta pandemia debemos seguir pendientes y no confiarnos”. La ceremonia del Grito, dijo, se habrá de transmitir por medios electrónicos y con poca asistencia, pero la plaza de armas y las calles del centro histórico permanecerán cerradas.

Asimismo, los especialistas celebraron el amarillo, pero eso no significa que la gente debe relajarse y bajar la guardia, al contrario, reforzar las acciones que se han implementado; por el momento continuarán los convoyes por la salud, donde participan todas las dependencias, aunque la gente debe seguir con la sana distancia y las medidas sanitarias, “si no deben salir de casa no lo hagan.

Esto nos da cierto equilibrio entre las actividades sociales pero sobre todo en la salud. Pero si nosotros vemos que los indicadores se mueven, no dudaremos en regresar al color naranja aún cuando la federación diga que no, por eso queremos seguir avanzado, se requiere sacrificio, y se agradece a la población y a la actividad económica que se había paralizado el amarillo es un respiro para empresarios y las actividades económicas pero no se debe bajar la guardia estamos en semáforo amarillo”.

Para el doctor Daniel Madrid, esta evaluación tiene una vigencia del 14 al 27 de septiembre; para llegar a este nivel hubo 10 indicadores que se tomaron en cuenta, y son necesarios mantenerlos con el fin de no cambiar o mantener el semáforo, cuatro de estos indicadores son de tasa, tres de porcentaje y tres de tendencia.

Agregó que hay dos indicadores que deben seguir trabajando; la tasa de mortalidad efectiva, el cual se ubicó en 1.90 el porcentaje de positividad en color rojo con 4 puntos y se ubicó en el 26.5 por ciento, el de tendencia que también va a la baja, en un punto; la tasa de hospitalidad está en 7.2 puntos; y por cuanto a la tendencia de casos hospitalizados sumaron un punto.

