[VIDEO] Mueve Cuauhtémoc Blanco el piso a Sanz

Días después del anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre presuntas actividades financieras de un jefe de oficina de la gubernatura, que de acuerdo con los indicios sería José Manuel Sanz Rivera, el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, reconoció que probablemente se trate de quien fuera también su representante en su época como futbolista profesional y a quien hoy valora separar del cargo por lo menos hasta la conclusión de las investigaciones.

Por separado, el dirigente del Partido Encuentro Social, Jorge Argüelles Victorero, también movió el piso a quien se suponía militante distinguido de ese instituto político -al que incluso manejó de manera interina. Argüelles aseguró en entrevista que el PES no tiene registro de la militancia de José Manuel Sanz Rivera. e insistió en la urgencia de que el funcionario, junto con cualquier otro implicado en el Caso Primavera -nombre con que la UIF bautizó las investigaciones anunciadas la semana pasada-, fuera removido de su cargo.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aceptó que podría separar del cargo a José Manuel Sanz el jefe de la oficina si es él quién está bajo investigación de la UIF, pero recordó a los actores políticos en Morelos que las decisiones sobre la continuidad de sus colaboradores la toma únicamente él, y adelantó que la semana entrante estará firmando un convenio con el responsable de la UIF Santiago Nieto.

VIDEO || Se podría separar del cargo a José Manuel Sanz: Cuauhtémoc Blanco

Un poco renuente para hablar sobre el tema, pero esta vez con mayor tranquilidad el mandatario al referirse al caso "Primavera", reiteró que desafortunadamente así es la política, y no había otra posibilidad que trabajar por el estado.

Ante el señalamiento directo de medios nacionales en el sentido de que han revelado que la persona a la cual se refería Santiago Nieto en una conferencia mañanera se trata de José Manuel Sanz Rivera el mandatario respondió que lo reiteró desde la primera vez, "el que la debe que la pague, entonces si ya he escuchado esas investigaciones y si se pueden ellos agarrar el asunto, no veo ningún problema pero la decisión -como te digo- está en mi y platicarlo con José Manuel (Sanz)y no se esa información hay que revisarla".

Ante la pregunta si será conveniente separarlo del cargo mientras dura la investigación de la UIF, "puede ser no renunciar, creo que sería algo bien y que salgan todas esas cosas".

Porque además destacó su administración está lejos de ocultar situaciones así, incluso la semana entrante estará firmando con Santiago Nieto un convenio con la UIF para intercambiar información, y para eso estará en la entidad.

Al respecto, Jorge Argüelles Vitorero, presidente del PES y diputado federal, aseveró que en el comité estatal del PES no existe un registro de algún militante con el nombre de José Manuel Sanz; insistió que lo mejor para toda la administración estatal y para la tranquilidad de los morelenses es que todos los funcionarios señalados deban ser separados de sus cargos y se les apliquen medidas cuatelares, "porque como tienen mucho dinero, se sienten poderosos y vayan a huir".

Asimismo, pidió esperar para que las investigaciones sean concluyentes y cuando esto como integrante de la cámara de diputados federal, si es que hay recursos públicos comprometidos en esta investigación no dudó que llamará a los involucrados, además de que la fiscalía general está haciendo e investigando.

Jorge Arguelles, incluso dijo previamente se presentó un punto de acuerdo con la finalidad de solicitar a las diferentes instancias y áreas de gobierno de México datos sobre la investigación para que de manera responsable se pueda actuar y gradualmente confía en que se irá conociendo la verdad.

El punto de acuerdo fue presentado al grupo parlamentario el pasado miércoles y al parecer otras fuerzas políticas se han sumado a esta iniciativa que habla del caso "primavera", "porque en este caso no solo hay un funcionario, sino toda una red de complicidad, y todos tienen que caer".