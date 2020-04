[VIDEO] Contingencia no frena obras: Giménez

VIDEO || Obras públicas no paran durante pandemia

El secretario de Obras Públicas del estado, Fidel Giménez, aceptó que la movilidad y la entrega de materiales han sido las principales causas para que las obras continúen no con la agilidad que se desea, pero estas no se han detenido y así será por el momento, porque la indicación del Ejecutivo estatal es que no se detengan, respetando las medidas respectivas en materia de salud.

El funcionario destacó que son 90 kilómetros de trabajo que se está haciendo que incluye bacheo y pintado de rayas y que retiro de yerbas que comenzó desde antes de la pandemia.

El trabajo que se está haciendo por ejemplo en el circuito de Tequesquitengo, la rehabilitación del tramo Xoxocotla-Jojutla por ello se le está dando prioridad al uso de los materiales en este momento y por eso los trabajos están lentos, pero tampoco es una tarea que se esté totalmente detenida y se trabaja en municipios como Tepoztlán.

Nota de interés: Agotarán el diálogo pero habrá arrestos, advierte Cuernavaca

Recordó que para éste 2020 el recurso autorizado para estas obras es de 160 millones de pesos por parte del congreso y sujeto a las ampliaciones que cada año ocurren con base a los convenios con la Federación y este es el caso de cultura que en este momento se están ejecutando algunas áreas como es la estación que son recursos de cultura federal pero se bajan por medio del gobierno del estado, así también en algunas áreas como la educativa que se estén terminando algunas áreas como las rehabilitaciones de escuelas que se está aprovechando que no hay clases para llevar a cabo tareas como impermeabilizaciones y otras necesidades con recursos federales aunque cada año es diferente.

Contrario a lo que pudiera pensarse, explicó, Giménez Valdez en el programa operativo anual queda establecida las obras pero hay un apartado de la red carretera estatal no necesariamente por la contingencia lo significa que son trabajos ya planeados, es decir no se está trabajando sólo por gastar en donde llegan a ser ocurrencias.