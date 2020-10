[VIDEO] Conecta ItzyShop con redes sociales

La pandemia de Covid-19 obligó a los micro y pequeños negocios a apostarle a las ventas digitales; para algunos implementar este tipo de comercialización fue complicado al ser la primera ocasión que vendían sus productos en línea.

Sin embargo, este escenario fue la inspiración de Itzel García Caballero, dueña de "ItzyShop", ubicada en Plaza Laurel en Cuernavaca, quien pudo subsistir a la emergencia sanitaria ofreciendo sus productos de bisutería (cosméticos, bolsas, ropa y accesorios, entre otros) a través de su página de Facebook e Instagram; tanto fue el beneficio y buena aceptación por parte de sus clientes que actualmente sigue utilizándolo.

“ItzyShop” es una tienda de moda exclusiva para mujer, entre su gama de productos se encuentran: accesorios, cosméticos, joyería e incluso acaban de meter chamarras de moda. Desde hace tres años la joven empresaria puso su local en esta reconocida plaza situada en Manuel Ávila Camacho 16, colonia San Jerónimo.

Al inicio de la contingencia sanitaria en Morelos, por más de tres meses tuvo que cerrar el negocio, lo cual consideró un impacto significativo, “sí fue un impacto como para todos los comerciantes, a nosotros nos afectó y en la actualidad apenas estamos retomando las actividades pero realmente todo salimos dañados”.

En este tiempo y al no poder ofrecer las ventas de forma personal, frente a frente con sus consumidores, Itzel García Caballero implementó un sistema del que, afirmó, no tenían realmente un amplio conocimiento pero fue la opción para salir adelante en un tiempo que impidió ofertar sus productos, las ventas en línea. Las entregas fueron a domicilio y ésta fue la manera de subsistir en el periodo de tres meses que cerraron en su totalidad “ItzyShop”.

“La pandemia nos benefició por esa parte, porque de no haber sido por está situación nosotros nunca hubiéramos implementado esa técnica de venta. Nos fue bien, es algo nuevo para nosotros; si nos costó un poco de trabajo adaptarnos a la forma de vender, de cómo tratar al cliente en línea pero pudimos salir adelante con las ventas en línea y ahora manejamos ambos sistemas”, refirió.

La ventas en línea para “ItzyShop” fueron muy bien recibidas por su target, toda vez que aquellos nuevos consumidores siguen adquiriendo productos, pese a que ya abrió sus puertas al público en general y llegan hasta visitar la tienda.

Para las ventas en línea, García Caballero, indicó tuvieron que poner sus propios recursos e insumos, como fue un vehículo para trasladarse y para cubrir gastos que requiere la forma de venta. Si bien no alcanzaron el cien por ciento de recaudación que llegaron a manejar de manera física, si obtuvieron un poco más del 50 por ciento de ventas, “para ser un nuevo esquema e implementarlo de forma nueva creo que nos fue bien. Las ventas fueron variadas pero se atravesaron fechas importantes como el 10 de mayo y nos favoreció, porque lo que vendemos aquí son más accesorios para dama”.

Al pasar Morelos a color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico, “ItzyShop” abrió sus puertas nuevamente, eso sí con todas las medidas de sanitización que requiere el lugar, como es limpiar cada uno de los productos después de que los tocan, limpiar el espacio, contar con un tapete sanitizante y gel antibacterial, aunque de acuerdo a Itzel García, las ventas actualmente sí están bajas, toda vez que la ciudadanía sigue sin salir mucho.

“Como todos los negocios tenemos temporadas buenas y no tan buenas, nunca han sido temporadas malas pero en estos tres años nuestros clientes han observado y verificado que garantizamos la calidad sobre todo en nuestros productos; hoy contamos con clientes de la tienda desde hace tiempo y sí las ventas van bien”, expresó.

Además de cambiar la técnica de venta, un grave problema a enfrentar es que ciertos productos tienen una fecha de caducidad, como es el caso del maquillaje, mismo que se deteriora. Por ello, en los cerca de tres meses que cerró la tienda de accesorios, diversos productos envejecieron, lo que se reflejo en pérdidas económicas.

No obstante, Itzel García subasanó este hecho con la venta de nueva mercancía como fueron las chamarras de temporadas con diferentes estampados y para todo tipo de gustos, “hay cosas que ya no pudimos vender, que tenemos que estar cambiando y eso si fue una pérdida pero tratamos de vender otras cosas que si podían aguantar más tiempo en la tienda”.

A pesar de no acceder a un apoyo económico en línea por parte del gobierno estatal, ya que, señaló, su solicitud no obtuvo respuesta; en Plaza Laurel todos los locatarios de manera solidaria se apoyaron, recomendándose unos a otros, así como adquirir sus productos. Si bien no fue un apoyo económico si fue publicidad gratis para todos los negocios de la plaza.

La contingencia sanitaria fue tan severa para “ItzyShop” que no tuvo otra opción más que recortar personal, anteriormente contaban con dos personas, quienes atendían el local, hoy sólo cuentan con una, quien también se encargo de darle movimiento a la venta en línea, y si bien no tenía un sueldo fijo, si trabajaba bajo comisión por venta.

Así mismo, el covid-19 impactó para adquirir más productos porque en todos lados estaba detenido el producto, ya no dejaban ingresar mecarcancía a Morelos y no pudo surtirse de mercancía. “ItzyShop” cuenta con diferentes proveedores, algunos son adquiridos de otros estados de la República, de la Ciudad de México, y algunos otros morelenses.

“Nunca consideré cerrar porque las ventas seguían, nunca paramos definitivamente, el movimiento en la tienda disminuyó bastante, fue complicado implementar el nuevo sistema de ventas pero nunca llegamos a pensar en cerrar el local”, afirmó.

Ahora en “ItzyShop” tendrán más cuidado con la mercancía, tratar de moverla lo más rápido que se pueda.

La pandemia, indicó Itzel García Caballero, le ayudó en muchos aspectos como fue desempeñar la actividad de venta de una forma más amplia, “de no haber sido por esto nosotros nunca hubiéramos hecho una venta en línea, siempre era en la tienda. Si tuvimos mucho que aprender de esto y seguimos aprendiendo ahora porque tenemos los cuidados, a la gente hay que hacerle del conocimiento que los productos que manejamos también están sanitizados y bueno seguimos aprendiendo en el transcurso”.









