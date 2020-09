[VIDEO] A paso firme, la venta de calzado

La pandemia de Covid-19 ha traido consigo importantes cambios económicos a nivel nacional e internacional, algunos emprendedores han tenido que dejar aparcado definitivamente sus nuevos negocios, pero existen otros que han decidido seguir adelante y demostrar que con trabajo y ganas se puede vencer las situaciones más adversas, este es el caso de Pablo César Valle Benítez, quien actualmente se dedica a la comercialización de zapatos, específicamente sandalias de todo tipo de materiales en el poblado de Acatlipa en Temixco.

Tras renunciar a su empleo como jefe de almacén en un hotel (por la mala paga y muchas horas de trabajo) decidió a inicios de año, poner un local de venta de hamburguesas, llamado Chamburguería; sin embargo, ante el confinamiento obligatorio aplicado a nivel estatal, las ventas disminuyeron de manera considerable, “todo era para llevar pero como la gente ya no salía, agarré mis cosas, las puse en otro lugar y decidí cerrar ese negocio”.

En la Chamburguería los consumidores tenían la oportunidad de prepararse su propia hamburguesa al instalar una barra con los condimentos, la gente se la servía su gusto, un concepto nuevo pero ante el panorama actual se vio obstaculizado para desarrollarse.

No obstante, las ganas de salir adelante y la necesidad fueron la motivación para busca una segunda oportunidad, ahora con la venta de sandalías de diferentes materiales desde goma hasta tela; zapato cerrado y abierto; crocs para todas las edades y gustos. Ofrece comodidas a bajo costo y para todo tipo de ocasión, las puedes llevar a la playa, a una balneario, usarlas diario o para estar en casa.

La producción anual de calzado en México es de 260 millones de pares de zapatos, lo que se traduce en 6 mil millones de pesos. De acuerdo con información de World Footwear, el 80 por ciento de las empresas de calzado en México perdieron más del 51 por ciento de sus ganancias ante la emergencia sanitaria de covid-19, debido a no ser considerada como una actividad esencial.

De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Morelos se tienen registrados nueve zapaterías o negocios con venta de calzado pero está tan pequeña cifra podría deberse a que no todos están registrados.

Pablo César Valle Benítez instaló su negocio de ventas de sandalías hace aproximadamente dos meses en avenida López Mateos S/N, Acatlipa Centro, para él comercializar sandalías y zapatos no era nada extraño, ya que desde hace dos años ha vendido este tipo de productos en el pasillo 10-E del tianguis de Temixco, “yo nada más me dedicaba al tianguis, vendía lunes y jueves y como no nos dejaban vender, dije me voy a buscar un local y veré”.

En el tradicional y reconocido tianguis cuenta ya con diversos clientes, quienes le compran por mayoreo, esto le ha beneficiado de manera significativa para posicionarse frente a los demás locales, pero a finales de marzo ante las disposiciones sanitarias el tianguis cerró de manera definitiva sus puertas, unos mil 300 locatarios y otros cientos de vendedores más se vieron afectados, entre ellos Pablo César, está fue otra de la razones por las que decidió retomar el negocio, “hay que hacer la lucha y entonces como la otra no me funciono quizá empezar con esto porque esta crítica la pandemia”.

El primer mes, confirmó, tuvo muy buenas ventas llego a obtener por día más de mil 500 pesos, 500, 400 hasta 300 pesos, lo cual considero muy bueno para apenas empezar y que la misma ciudadanía y visitantes lo conocieran, pero últimanente las ventas han disminuido aunque señaló no es algo grave, toda vez que no tiene mayores gastos.

Al no ser un producto que siempre se necesita los ingresos llegan a tambalearse, aunque su días fuertes son los fines de semana, en especial en las últimas semanas –que hay mayor movimiento en las calles- y la gente esta visitando nuevamente Morelos.

La avenida López Mateos en Acatipla Centro donde se ubica el negocio de Pablo Castro de venta de sandalías y zapatos, es un importante punto de venta para diferentes giros, al transitar la vía se puede observar desde fruterías, tiendas de abarratos, grandes cadenas comerciales y negocios pequeños con venta de ropa para playa o para nada, esto ante la cercanía con diversos balnearios y condominios que cuentan con alberca, en ocasiones, con uso solo para fin de semana, lo que traduce en muy buenos negocios para este tipo de sector.

A la par de contar con su local, desde el 6 de julio cada 15 días, los lunes volvió a instalar su local en el Tianguis de Temixco donde se retomaron las actividades pero acatando las medidas sanitarias establecidas por las autoridades federales; actualmente lleva cinco lunes vigente, las ventas están caminando pero son los pequeños comercios que compran mayoreo, los cuales lo estabilizan.

Pablo César ha tenido que aferrarse al uso de redes sociales para conseguir más clientes de diversas partes de Morelos y también a nivel nacional, si bien no cuenta con una página oficial, publica sus productos en diferentes grupos y bazares lo que ha generado buenas ventas y posicionar su mercancía.

Sus productos los consigue en línea o por una empresa o se surte en la Ciudad de México donde tiene varios proveedores; al día de hoy afirmó ha obtenido el recurso suficiente para ir recuperando su inversión.

Pablo César maneja sus productos de entre 20, 40 hasta 190 pesos, dependiendo el tipo de sandalía y zapato, así como el material para elaborarlo.

Su local ubicado en avenida López Mateos S/N, Acatlipa Centro se encuentra abierto de 10:30 a 18:30 todos los días está un costado de una florería, y en el tianguis de Temixco está de 6 a 14 horas en el pasillo 10-E.