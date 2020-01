[VIDEO] Adeudan pagos a la Secretaría de Salud

VIDEO || Amenazan trabajadores de Servicios de Salud con parar labores





Mil 800 trabajadores de la Secretaría de Salud no han recibido los pagos correspondientes a la segunda parte del aguinaldo 2019, la prima vacacional, una prestación anual denominada "Día de Reyes" y lo correspondiente a la primera quincena del mes de enero, por lo que de llegar al viernes y este adeudo no se ha solventado, los trabajadores realizarán un paro de brazos caídos en todos los centros de salud y hospitales públicos.

Este viernes trabajadores de los 204 Centros de Salud y los 10 hospitales de la dependencia podrían dejar de prestar servicios en áreas como consulta externa y cirugías programadas, puesto que acusan se les adeudan diversas prestaciones cuya suma llega a los 60 millones de pesos, según el Secretario General de la Sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Gil Magadán Salazar.

Aproximadamente son 60 millones de pesos, por conceptos de aguinaldo segunda parte, Día de Reyes, la prima vacacional de diciembre, son adeudos que traemos arrastrando desde el mes pasado.

De tal suerte que de no haber pago el viernes estarían iniciando un "paro de brazos caídos", sin afectar áreas de urgencias "no ponemos en riesgo la vida del paciente".

El líder sindical calificó la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), como un acto que no tuvo coordinación y desaparecieron el Seguro Popular con un "cierro y nadie sabe nada", repercutiendo gravemente en los trabajadores que hasta la fecha no han recibido las prestaciones a las que tienen derecho desde fin de año.

"La situación es complicada porque todos ellos dependen de su quincena, pero sé que si no hay recursos no es fácil, no puedes reclamar allá porque te dicen es que el Seguro Popular no existe ya, entonces lo que estamos pidiendo es que el gobierno del estado pongan los recursos para pagarnos en tanto logre los acuerdos con el gobierno federal".