Revive debate Operativo Mochila en Morelos

Tras los hechos ocurridos en Torreón, Coahuila, en Morelos el Operativo Mochila ha vuelto a ser tema de debate; mientras el Congreso local busca crear foros como medida para evitar la violencia escolar, además de prevención del delito, con el fin de darle luz verde a este operativo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor) podría inicar acciones contra las instituciones que revisen las pertenencias de los estudiantes, según informó Jorge Arizmendi García, rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca (Univac).

De acuerdo con la legisladora Alejandra Flores Espinoza, del partido Movimiento de Regeneración Nacional, si bien el operativo Mochila Segura ha mostrado buenos resultados, es necesario contar con programas más a fondo y detallados en materia preventiva, por lo que es necesario que tanto autoridades, docentes y directivos, así como padres de familia, cumplan con su responsabilidad.

Por ello, señaló que con distintos foros en todo el estado donde participen servidores públicos estatales, municipales, la sociedad civil, y los comités y consejos escolares de padres de familia lograrán pactar distintas resoluciones en acuerdo entre todos. “'Mochila Segura' es un tema más apresurado, para el cual muchos padres de familia se oponen, por eso este tema se debe plantear con la participación activa de los padres de familia y que estén de acuerdo todos de cómo garantizar la seguridad de sus hijos”, afirmó.

MI RESPONSABILIDAD, DEFENDER LA VIDA: ARIZMENDI

Ante la advertencia del titular de la Comisión de Derechos Humanos de iniciar acciones en contra de las instituciones educativas que revisen las pertenencias de los alumnos, Jorge Arizmendi García, rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca, aseveró que "es más importante la vida de los muchachos; mi responsabilidad va en defender la vida y que no entren armas a las escuelas, si con ello estoy violando, la ley aquí están mis manos para que me coloquen las esposas".

Dijo haber escuchado las expresiones del Ombudsman morelense al advertir que no se pueden revisar las mochilas de los estudiantes, cuando para los propietarios de las instituciones es mucho más importante la vida de los jóvenes y así lo entienden los rectores y los profesores, porque no solo esta estrategia en las escuelas comenzó aplicarse recientemente es parte del objetivo y del propósito, "la responsabilidad va en función de defender la vida de los muchachos y cuidar que no entren drogas o armas a las escuelas más allá de velar por un comentario de un funcionario público; desde luego que no voy a respetar su decisión, mi convicción es muy clara, quiero defender la vida de los estudiantes y mi compromiso es con sus familias".

Adelantó que el "operativo mochila" seguirá vigente en esa institución con la finalidad de defender la integridad física y moral de los jóvenes. Arizmendi García hizo hincapié que la revisión de las mochilas se hace particularmente por las mañanas pero en momentos también llegar hacerse al azar y en cualquier horario, "sobre todo porque se aplica con el respaldo de los padres de familia".

ANALIZAN SUBSISTEMAS ESCOLARES IMPLEMENTAR OPERATIVO

Los subsistemas escolares de educación media planean establecer un protocolo de "operativo mochila", con el propósito de evitar que al interior de los espacios escolares pueda ocurrir algún tipo de violencia o amenaza; el director del COBAEM, Víctor Nájera Medina, mencionó que la propuesta para contener la violencia en espacios educativos es esa, pero ahora esperan el aval de los padres de familia quienes tienen la última palabra.

En la última sesión convocado por la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acordó elaborar un protocolo orientado a la operación mochila, pero también se acordó que todos los subsistemas no aplicarán alguna estrategia "si antes no se cuentan con el aval de los padres de familia, considerando que la mayoría de nuestros estudiantes son aun menores de edad, estamos trabajando en este protocolo y esperamos sea concluido lo más pronto posible y someterlo a la autoridad educativa correspondiente y si avanza aplicarlo en los planteles, pero repito siempre y cuando los actores principales que son los padres de familia estén de acuerdo, de otra manera no".

A este programa se estarían sumando los Cecytes, Dgetis, Bachileres, Cecatys entre otros, y podría haber una respuesta a finales de este mes de enero.

Con información de Israel Mariano

